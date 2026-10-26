Donald Trump cuestiona las elecciones de Brasil: "Parece que es otro fraude electoral"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Durante la jornada del domingo, Luiz Inácio Lula da Silva logró la victoria frente al candidato Flávio Bolsonaro, resultado que le otorga un cuarto mandato presidencial tras superar el balotaje final.

No obstante, el mandatario estadounidense aseguró, desde Washington, que no respaldó a ningún postulante durante la contienda electoral. Las declaraciones se produjeron antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a un mitin en Misisipi, enfocándose en la ampliación de dos horas aplicada durante los comicios del domingo.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el desarrollo de la segunda vuelta electoral en Brasil, la cual dio como ganador a Luiz "Lula" da Silva. En ese sentido, el titular de la Casa Blanca sostuvo que el proceso estuvo presuntamente amañado. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 26, 2026

Cuestionamientos de Trump por la prórroga de 2 horas

La controversia que señalada Donald Trump se originó por la medida del Tribunal Supremo Federal de Brasil de extender el horario de sufragio de las 17.00 a las 19.00 horas en todo el país. Como se sabe, esta medida se produjo por una solicitud del equipo de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva ante las dificultades registradas en el transporte público de diversas localidades brasileñas.

"Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo", dijo Donald Trump.

Como se sabe, los comicios registraron que el retraso de dos horas, en determinados centros de votación, representó una adición de solo 34.000 votos al conteo general. Cabe mencionar que, al cierre del escrutinio oficial, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una ventaja total de 4,43 millones de votos por encima de su contendiente Flávio Bolsonaro.

Ante ello, el jefe de Estado norteamericano reiteró sus críticas hacia el procedimiento de conteo sin presentar pruebas ante los periodistas presentes . Asimismo, diferenció su opinión sobre la organización electoral respecto a su trato personal con el presidente electo brasileño, con quien aseguró mantener una buena relación.

"Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña", dijo.

Trump y Lula da Silva

Reclamo de Flávio Bolsonaro

Tras confirmarse las cifras del balotaje, el candidato opositor rechazó la victoria de su adversario y comunicó que acudirá a la Justicia para solicitar la anulación de los comicios por la extensión horaria.

La relación política entre el mandatario republicano y la familia Bolsonaro data del año 2021, cuando expresó su respaldo al entonces gobernante Jair Bolsonaro. Tras retornar a la Casa Blanca, la administración estadounidense aplicó el año pasado aranceles a Brasil a raíz del proceso judicial contra el exmandatario brasileño, quien recibió una condena por intentar ejecutar un golpe de Estado.