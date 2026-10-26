ONU: comisión de investigación acusa a Israel de "exterminio" en Cisjordania a poco de sus elecciones

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un año después de señalar los hechos ocurridos en Gaza, la Comisión Internacional Independiente de Investigación, establecida en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitió un nuevo informe en el que acusa formalmente a Israel de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

Entre las graves imputaciones destacan el exterminio, la persecución, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual. Según el organismo, las operaciones militares israelíes y las acciones reiteradas de los colonos forman parte de una política sistemática destinada a ampliar el control territorial y desplazar por la fuerza a la población civil palestina.

Violencia sistemática y desplazamiento histórico

Los investigadores detallan que la violencia se ha vuelto sistemática e involucra directamente a menores de edad, quienes han sufrido muertes deliberadas, lesiones graves y traumas psicológicos bajo acusaciones de persecución por motivos de edad.

Asimismo, el informe señala que las operaciones militares recientes han provocado el mayor desplazamiento de civiles palestinos en Cisjordania desde la guerra de 1967, registrando más de 34.000 personas desplazadas.

Recientes intervenciones militares en zonas como Hebrón han generado la demolición masiva de viviendas y comercios, medidas que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de castigos colectivos contrarios al derecho internacional.

Reacciones internacionales y continuidad del conflicto

Durante su visita a El Cairo, el Secretario General de la ONU, advirtió sobre la expansión de los asentamientos y la creciente amenaza de una limpieza étnica en la región. Por su parte, la comisión independiente indicó que en Gaza se siguen perpetrando actos genocidas a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025.

En respuesta, la misión diplomática israelí en Ginebra rechazó categóricamente las conclusiones del informe, calificándolo como una campaña de desinformación orientada a demonizar al país.

The latest report of the Commission of Inquiry is yet another manifestation of its misinformation campaign to demonize the State of Israel and portray its very existence as criminal. https://t.co/EcmGPodTMT — Israel in UN/Geneva🇮🇱🇺🇳 (@IsraelinGeneva) October 26, 2026

El informe también exhorta al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto al fin de la ocupación y el desmantelamiento de los asentamientos.

Las contundentes revelaciones de la comisión de la ONU evidencian una brecha cada vez más profunda entre la diplomacia internacional —que aboga por la solución de dos Estados— y la cruda realidad de las transformaciones sobre el terreno en Cisjordania y Gaza.