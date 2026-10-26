Joel Raffo reapareció y habló sobre próximo duelo con Alianza Lima: "Tenemos una final en tres días"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, reapareció después de mucho tiempo junto al plantel que visitó al Señor de los Milagros en el convento de Las Nazarenas. A su salida, no evadió a la prensa y se refirió al objetivo del equipo y a Alianza Lima partido con el que se jugará "una final" para las ambiciones celestes en el Torneo Clausura.

Sporting Cristal busca el título

A su salida del templo católico, el mandamás del elenco bajopontino no eludió a los medios y recalcó la importancia de la visita del equipo al 'Cristo Moreno'. Posteriormente, señaló que es importante el duelo que se viene con el cuadro blanquiazul y tienen expectativa en ese cruce que será determinante para el resto del certamen.

"Con la expectativa siempre, tenemos una final en tres días y confiamos en la capacidad de todo el equipo, eso le pedimos al hincha, que comprenda eso y que ponga a la institución por encima de todo", manifestó Raffo Olcese.

"Tenemos mucha expectativa, tenemos una final en tres días (con Alianza Lima) y confiamos en la capacidad del equipo. Le pedimos al hincha que ponga a la institución por encima de todo". Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal. 🎥 @raulchavezpa https://t.co/rsB6ZFY9Ot — Raúl Chávez (@raulchavezpa) October 26, 2026

Esta ha sido la primera aparición y declaraciones que ha ofrecido el presidente de Sporting Cristal en lo que va de la temporada. Cabe resaltar que su presencia y relación con los seguidores del cuadro 'cervecero' ha ido de más a menos por los malos resultados de los últimos años relacionado a la sequía de títulos nacionales.

Por tal motivo, decidió encargar las decisiones del equipo a Gustavo Zevallos como director deportivo. Tras su salida en julio de este año, el liderazgo institucional quedó en Julio César Uribe, quien había sido designado como director general de fútbol.

El fixture que le queda a Sporting Cristal

Tras la caída ante Cusco FC que significó perder la punta del Clausura, al cuadro celeste le restan cuatro partidos para pugnar por el título a fin de año. El conjunto blanquiazul es el próximo rival en el horizonte, en un partido en el estadio Alberto Gallardo que puede ser definitorio para ambas escuadras.

El lunes 2 de noviembre volverá a ser local esta vez ante FC Cajamarca, equipo que peligra con el descenso. Para la penúltima jornada viajará a Tarma para medirse con ADT, otro que coquetea con la baja y cerrará el campeonato en casa frente a Cienciano.

Tras varios meses sin una aparición pública, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal reapareció para una misa a la que el plantel acudió en el convento de Las Nazarenas. A su salida, indicó que el próximo partido ante Alianza Lima es una final por sus aspiraciones a ganar el Torneo Clausura.