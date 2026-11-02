Keiko Fujimori supervisa el penal El Milagro y ordena el traslado de cabecillas a Challapalca tras trágico motín

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó este lunes a la ciudad de Trujillo acompañada por el premier, ministros de Estado y altos mandos policiales y penitenciarios para atender la crisis desatada en el establecimiento penitenciario El Milagro, donde una reciente reyerta cobró la vida de tres reclusos y dejó varios heridos.

La mandataria recorrió los pabellones y sostuvo reuniones con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para evaluar los pormenores del enfrentamiento, el cual —según los reportes oficiales preliminares— se originó en disputas internas por el control y la designación de delegados en medio del endurecimiento de las requisas y controles de seguridad.

Traslado de cabecillas a Challapalca y nuevas medidas de control

Durante su visita a los exteriores y áreas del penal, la jefa de Estado confirmó que se ha ordenado el traslado inmediato de los internos considerados de alta peligrosidad y cabecillas de organizaciones criminales hacia el penal de máxima seguridad de Challapalca, en condiciones estrictas de aislamiento.

"Estamos trasladando [...] a los líderes de estas organizaciones criminales; se les está trasladando a Challapalca y quiero que quede bien claro: cualquier reyerta adicional tendrá consecuencias y habrán traslados a penales alejados", advirtió la mandataria.

Asimismo, Fujimori señaló que se están ejecutando acciones estructurales en todo el sistema penitenciario para evitar nuevos incidentes de esta índole, destacando la implementación de programas como "Cero Ocio" y talleres productivos orientados a la reinserción bajo un régimen de férrea disciplina.

"He solicitado al ministro de Justicia la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional", puntualizó.

Medidas ante denuncias de extorsión y cobros de cupos

Un aspecto crítico que marcó la jornada fueron las graves denuncias dadas a conocer a través de cartas escritas por los propios internos y dirigidas al despacho del Ministerio de Justicia.

En dichos documentos, reclusos que laboran en talleres productivos denunciaron ser víctimas de un sistema sistemático de extorsión y cobros semanales obligatorios (como cuotas de S/ 10 o pagos extraordinarios para evitar requisas), operado por presuntos grupos de poder en el pabellón 4.

Al respecto, la mandataria apeló al poco tiempo que el director actual del recinto penitenciario lleva en el cargo para que pudieran haberle dado en cuenta esta peligros situación. Sin embargo, aseguró que esta y otras denuncias de la misma índole serán investigadas.

La intervención directa del Ejecutivo y el traslado de los cabecillas criminales busca así reflejar una política de mano dura orientada a recuperar el control absoluto del sistema penitenciario nacional, una estrategia especialmente relevante luego de la visita de la mandataria a El Salvador.