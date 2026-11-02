Fenómeno El Niño: suben precios de botas de hule, ponchos y lonas en Lima ante lluvias y precipitaciones

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los precios de los artículos para protegerse de las lluvias registran incrementos en la galería 'La Bellota', ubicada en la avenida Argentina, en el Cercado de Lima. Los comerciantes señalaron que el alza coincide con la preocupación por las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Botas de hule y ponchos: ¿cuánto cuestan?

En dicha galería, las botas de hule se ofrecen desde S/25 en el modelo sin punta de acero, mientras que la versión reforzada cuesta S/35. Sin embargo, esta última está diseñada para otros usos y, según explicó la vendedora, no suele elegirse para protegerse de las precipitaciones.

Los ponchos impermeables también forman parte de los artículos disponibles para la temporada. El modelo de PVC, la cual señaló la encargada del negocio, como el más utilizado cuando llueve, se vende a S/15. De tal forma, indicaron que estos productos también han registrado un aumento en sus precios.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Ante el incremento de las lluvias por el fenómeno El Niño, aumenta la demanda de botas de hule e impermeables para protegerse de las precipitaciones. En la galería La Bellota, en el Cercado de Lima, las botas se ofrecen desde S/ 25 y los ponchos desde S/... pic.twitter.com/JxRUWOLGTG — Exitosa Noticias (@exitosape) November 2, 2026

La vendedora de la galería La Bellota explicó a las cámaras de Exitosa que los precios de estos artículos cambiaron durante el periodo de preocupación por las lluvias y el fenómeno climático.

Lonas impermeables también registran incrementos

Los comerciantes también ofrecen alternativas para cubrir espacios expuestos al agua. Entre ellas figuran las lonas y los plásticos utilizados para evitar filtraciones durante las precipitaciones. Estos materiales se venden por metro y presentan distintos precios, de acuerdo con el tipo de producto.

El vendedor consultado explicó que la lona Tarflex es una de las más solicitadas por su precio y sus dimensiones. Este material tiene cuatro metros de ancho, característica que, según indicó, permite cubrir superficies amplias durante los días de lluvia en la ciudad.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Ante la preocupación por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, aumenta la demanda de plásticos y lonas para proteger viviendas y negocios. Comerciantes reportan un incremento en los precios de estos productos.



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En cuanto a los costos, la lona Tarflex que se comercializa por rollo se ofrece a S/10 el metro. En tanto, los plásticos de doble cara tienen precios de S/4 y S/5 por metro. El comerciante señaló que ambos productos también subieron recientemente de precio.

En la galería también se comercializan plásticos de doble cara, utilizados como cobertura para evitar el paso del agua. Los vendedores ofrecen estos materiales por metro, con precios diferenciados según sus características. La lona Tarflex se vende por rollo o medida solicitada por los clientes.

Por ahora, los comerciantes no tienen certeza sobre el comportamiento de los precios en las próximas semanas. Uno indicó que desconoce si los costos volverán a subir. Las botas de hule, los ponchos de PVC y las lonas impermeables mantienen estos valores en La Bellota, donde los vendedores reportaron incrementos.