Mindef reporta acciones del Ejército y control de emergencias por lluvias en Tumbes y Ucayali

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori brindó esta mañana un reporte oficial desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, para informar sobre las afectaciones causadas por las intensas precipitaciones en las regiones de Tumbes y Ucayali.

En la actividad participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien intervino de forma remota, y el especialista Abraham Levi.

Despliegue de las Fuerzas Armadas y atención en Tumbes

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, brindó un informe detallado sobre las acciones de respuesta inmediata ejecutadas por el Ejército del Perú en los puntos críticos golpeados por las precipitaciones. El titular del sector destacó que el trabajo coordinado entre los gobiernos locales y las brigadas militares permitió controlar las anegaciones registradas en diversas zonas urbanas durante las últimas horas.

"En esos tres puntos desplegaron motobombas y la situación se tuvo que controlar hoy la ciudad ha amanecido plenamente (...) La articulación entre las autoridades locales y el ejército ha funcionado", indicó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Asimismo, el representante del sector Defensa planteó la necesidad de incrementar el equipamiento propio de las Fuerzas Armadas para optimizar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos severos. La estrategia busca reducir los tiempos de atención técnica sin depender exclusivamente de la logística disponible en las municipalidades distritales y provinciales.

"Tenemos preparadas 4 motobombas del Ministerio de Vivienda de 8 pulgadas que ya están con 4 mangueras desplazadas y una trasvasadora nuestra expectativa (...) creemos que no es el volumen suficiente para que se produzca un desborde del río pero vamos a estar al límite y por eso estamos preparados", agregó el titular de la cartera.

Respecto al impacto específico en el departamento de Tumbes, el reporte oficial precisó que el principal anegamiento por acumulación de agua de lluvia se localizó en el Asentamiento Humano Puerto Perú. Las unidades del Ejército y personal técnico procedieron con las tareas de evacuación hídrica en dicho sector.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | La presidenta Keiko Fujimori advirtió sobre los riesgos de golpes de calor debido a las altas temperaturas. Asimismo, alertó sobre posibles precipitaciones en Piura y Tumbes durante el 7 y 8 de noviembre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes: más de 300 familias afectadas November 2, 2026

Comportamiento del río Zarumilla y monitoreo en zonas de riesgo

En cuanto a la situación hidrográfica de la frontera norte, el monitoreo del COEN confirmó que el río Zarumilla mantiene niveles elevados en su caudal debido a los discurrimientos de las partes altas de la cuenca. Sin embargo, los reportes más recientes de las estaciones meteorológicas señalan un descenso paulatino en el flujo de agua durante el transcurso de la mañana.

El Ejecutivo continuará en sesión permanente desde el COEN para coordinar el envío de ayuda humanitaria y herramientas de drenaje hacia las zonas afectadas en Tumbes y Ucayali. En ese sentido, las lluvias intensas en el norte mantienen en alerta a las autoridades nacionales y locales para mitigar el impacto de las emergencias en la población.