Garcilaso no renuncia al Clausura: triunfo sobre el final ante UTC y se acerca a la punta

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Continúa la acción de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga1 y saber quién será el campeón aún no se define. Deportivo Garcilaso con un ajustado 3 a 2 se impuso de visita a UTC de Cajamarca y se mantiene a tres puntos del líder provisional Sport Huancayo con 31 unidades.

Triunfo obligado

El equipo de Lisandro Greppo tenía la obligación de llevarse el triunfo del estadio Héroes de San Ramón para no perder sus opciones de quedarse con este campeonato. Pese a que se enfrentaba a un equipo que ya descendió hace varias jornadas, este no se lo puso fácil y buscó sumar y cumplir con su hinchada.

Para el 'pedacito de cielo' la figura sería el delantero argentino Facundo Castelli, que en menos de media hora impuso condiciones y con goles a los 19 minutos y 27', se puso adelante en el marcador, lo que no fue una garantía en el trámite del encuentro.

Los locales tuvieron una rápida y eficiente reacción y antes de acabar la primera parte regresaron las tablas al tanteador. David Camacho puso el descuento a los 38' y Marlon de Jesús colocó el 2 a 2 al 45', regresándole la esperanza al elenco cajamarquino de sumar en su penúltimo partido en casa en primera división.

Garcilaso buscó el tanto de la victoria por varios medios sin mucha efectividad, hasta que la pasividad defensiva de UTC le permitió volver a estar arriba en el marcador. Al 74' Castelli recibió un pase en el área y tocó en primera con Agustín González, quien sin marca y con un remate colocado venció al meta Angelo Campos.

Partidos que le falta a Garcilaso

Con este triunfo, el cuadro celeste del Cusco suma 28 puntos y queda a tres del líder Sport Huancayo a falta del resultado de Sporting Cristal con Cajamarca FC y el duelo entre Universitario de Deportes ante Sport Boys, pendiente de la fecha 14.

En la jornada 16 los pupilos de Greppo recibirán el domingo 8 de noviembre en el estadio Garcilaso de la Vega a Comerciantes Unidos (6:00 p.m.) y cerrarán el campeonato de visita ante Juan Pablo II College en Chongoyape el sábado 14 del mismo mes.

Deportivo Garcilaso no renuncia al Torneo Clausura de la Liga1 y tras imponerse 3 a 2 a UTC a domicilio en Cajamarca, se mantiene a tres puntos del líder Sport Huancayo. Además, este resultado lo tiene dentro de los cuatro cupos para la próxima Copa Libertadores.