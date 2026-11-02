MINCUL destina S/ 10 millones a Lambayeque para proteger patrimonio arqueológico ante El Niño

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura destina S/ 10 millones de soles a la región Lambayeque para que se ejecuten en trabajos de protección al patrimonio arqueológico ante los estragos que pueda causar el fenómeno El Niño. Así lo dio a conocer el ministro Alberto Beingolea en declaraciones para TV Perú.

Ante posibles desbordes

Para el canal del Estado, el titular del MINCUL, señaló que esta disposición es para atender un posible desborde del río La Leche y dio precisiones del dinero destinado para este departamento. Señaló que más de siete millones de soles los recibieron del Ministerio de Economía y Finanzas y de sus propios recursos se proporcionaron 2.5 millones.

Con esto, se podrá ejecutar intervenciones de emergencia destinadas a la reducción de sitios arqueológicos vulnerables ante las fuertes precipitaciones y eventuales inundaciones. No obstante, Beingolea reconoció que se está contra el tiempo y se está "corriendo" para ofrecer una mayor cobertura ante un evento natural complicado.

📍#Lambayeque | El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, inspeccionó los puntos críticos del Santuario Histórico Bosque de Pómac para evaluar los riesgos ante posibles efectos del Fenómeno El Niño y conocer los trabajos de descolmatación del río La Leche. https://t.co/gw5A3M0Yit — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) October 29, 2026

El ministro indicó que una principal preocupación que se tiene tras su reciente visita a Lambayeque es la situación del río La Leche y el riesgo que representa su comportamiento para los restos arqueológicos ubicados en sus inmediaciones. Señaló que ante una crecida se puede desbordar y arrasar con zonas cercanas.

Un lugar que se puede ver afectado es el santuario de Pómac, donde se pueden encontrar vestigios de culturas prehispánicas y el bosque de algarrobos de Pómac, que es considerado un ecosistema singular de nuestra costa. También se encuentran sitios arqueológicos vinculados a la cultura Sicán, como la Huaca Loro.

Trabajas ante lluvias continúan

El titular del MINCUL sostuvo que los trabajos de emergencia ante lluvias intensas se realizarán contra el tiempo, debido a que no se ejecutaron con anticipación y tampoco se concretaron. Al respecto, precisó que mantiene coordinación con comunidades y autoridades locales, además de ofrecer capacitación para una mejor capacidad de respuesta ante emergencias.

Señaló que, como parte de esta estrategia, se difunde contenido educativo dirigido a menores y familias a través de el personaje Roque y Rojito. un gallito de las rocas que ofrece recomendaciones sobre cómo actuar ante el fenómeno El Niño.

Para proteger patrimonio arqueológico en Lambayeque, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, informó que se han transferido S/ 10 millones a la región. Indicó que el principal temor que tiene el sector es el desborde que pueda sufrir el río La Leche y el daño que pueda causar al arrasar sitios cercanos.