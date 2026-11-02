Luis Galarreta anuncia traslado de presos peligrosos de 'El Milagro' a Challapalca y reafirma medidas contra el crimen

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad penitenciaria y enfrentar la delincuencia. Durante una visita al penal El Milagro, ubicado en Trujillo, informó que los internos considerados más peligrosos serán trasladados al establecimiento penitenciario de Challapalca.

Trasladan a internos peligrosos del penal El Milagro a Challapalca

El traslado de los internos considerados de mayor peligrosidad del penal El Milagro, en Trujillo, hacia el establecimiento penitenciario de Challapalca, ya se concretó como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo. La reubicación fue uno de los puntos abordados durante la visita de Luis Galarreta.

La medida fue mencionada por el premier luego de realizar coordinaciones con el Comando Unificado Pataz e inspeccionar el establecimiento penitenciario junto a la presidenta Keiko Fujimori. Durante su pronunciamiento, el jefe del gabinete reafirmó que el Gobierno continúa ejecutando acciones frente a la delincuencia.

El penal de Challapalca, ubicado en la región Tacna, fue elegido como destino para los internos de mayor peligrosidad procedentes del establecimiento trujillano. Su reubicación forma parte de las intervenciones relacionadas con el control y la seguridad dentro del sistema penitenciario.

Con estos traslados, el Ejecutivo busca reforzar las medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios, mediante la reubicación de internos identificados como peligrosos. El anuncio de Galarreta se produjo en medio de las acciones que desarrolla el Gobierno para enfrentar la criminalidad en el país.

Ejecutivo mantiene acciones contra la delincuencia

Durante su visita a Trujillo, el premier Luis Galarreta reafirmó que el Ejecutivo continúa adoptando medidas contra la delincuencia. Este pronunciamiento se produjo después de las coordinaciones realizadas con el Comando Unificado Pataz y la inspección al penal El Milagro, donde se revisaron las acciones relacionadas con la seguridad penitenciaria.

La actividad contó con la participación de Keiko Fujimori, quien acompañó al jefe del gabinete ministerial durante el recorrido por el establecimiento penitenciario. La visita también permitió abordar las medidas que viene ejecutando el Gobierno frente a los problemas de seguridad registrados en el país.

Galarreta hizo referencia al trabajo que desarrolla el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y reforzar el control en los establecimientos penitenciarios. Entre las acciones mencionadas se encuentra el traslado de los internos más peligrosos del penal El Milagro hacia Challapalca.

El traslado de internos a Challapalca y las coordinaciones con las autoridades forman parte de las acciones abordadas por el Ejecutivo, según lo señalado por Galarreta durante su visita al establecimiento penitenciario de Trujillo.