Ahora Nación: Ángel Meneses asume vocería de la bancada tras renuncia de César Holguín

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La crisis interna que atravesó la vocería de Ahora Nación terminó con la designación del diputado Ángel Meneses como nuevo portavoz titular. El cambio busca restablecer la coordinación dentro de una bancada marcada por discrepancias sobre su relación con el Gobierno y por cuestionamientos a la forma en que se tomaron recientes decisiones parlamentarias.

La Comisión Política anunció el nombramiento mediante un comunicado. La agrupación informó que aceptó la renuncia de César Holguín después de esclarecer "algunos problemas de comunicación" y ofrecerle las disculpas correspondientes. También precisó que el legislador mantendrá sus responsabilidades dentro del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política.

Diferencias por las facultades legislativas

Holguín había presentado su renuncia irrevocable por razones estrictamente políticas. En su carta dirigida a Alfonso López Chau, explicó que votó en contra de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo y respaldó la censura del ministro del Interior, César Astudillo, siguiendo lo que consideraba el sentir de la región Cusco.

Estas posiciones diferían de las decisiones adoptadas por la mayoría de Ahora Nación. Durante la votación sobre las facultades, solamente Holguín e Indira Huilca se pronunciaron en contra, mientras otros siete integrantes respaldaron el dictamen. Holguín consideró que esa distancia política era incompatible con la coordinación y representación que exige el cargo.

Indira Huilca tampoco seguirá como alterna

La Comisión Política deseaba que Huilca permaneciera como vocera alterna y también le presentó disculpas por las dificultades de comunicación. Sin embargo, la diputada ratificó su decisión de no continuar en esa responsabilidad. Su reemplazo será formalizado durante los próximos días.

Fuentes internas atribuyeron su salida al malestar de varios diputados, quienes sostenían que determinadas posturas de la vocería fueron adoptadas sin suficiente coordinación y al margen de los acuerdos mayoritarios. Las diferencias se profundizaron durante el debate sobre las facultades solicitadas por el Gobierno.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre la renuncia de los voceros de la bancada de Diputados, César Holguín e Indira Huilca. En ese sentido, mencionó que todavía no ha conversado con ambos y que la... pic.twitter.com/CaW2kfMBrF — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

Las salidas también generaron críticas externas. La diputada Rossana Alayza cuestionó que las discrepancias políticas derivaran en exclusiones y sostuvo que una bancada debe mantener su capacidad de diálogo incluso entre posiciones distintas.

La designación de Meneses resuelve la conducción inmediata en la Bancada de cara a la institución y ciudadanía, pero la cohesión interna de Ahora Nación dependerá de que transforme las disculpas y el cambio de vocería en mecanismos reales de coordinación partidaria.