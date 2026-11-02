El duro mensaje de Carlos Zambrano tras el cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor de Sport Boys, Carlos Zambrano, se pronunció públicamente sobre el incidente ocurrido entre el entrenador Pablo Guede y el delantero Hernán Barcos tras el partido disputado entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

El zaguero rosado ofreció declaraciones respecto al intercambio de palabras que sostuvieron ambos personajes del fútbol peruano al finalizar el encuentro deportivo. Las discrepancias entre el estratega y el atacante se originaron en el terreno de juego y se trasladaron hacia la zona de camerinos del recinto deportivo.

Reacciones en redes sociales y antecedentes del incidente

Antes de brindar declaraciones directas a los medios de comunicación, Carlos Zambrano utilizó sus canales oficiales en plataformas digitales para dejar un mensaje sobre el comportamiento y las actitudes en el ámbito deportivo. El defensor compartió equipo previamente con Hernán Barcos durante su etapa en la institución blanquiazul, por lo que su postura generó diversas repercusiones en el entorno futbolístico.

"La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla de valores, pero los olvida en cuanto no le conviene. Esta gente que presume ser sincera, pero solo dice lo que le deja bien parada", escribió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

El origen del conflicto entre Pablo Guede y Hernán Barcos se produjo al término del cotejo entre victorianos y rímenses, cuando el director técnico le habría negado el saludo al atacante argentino. Dicho gesto desencadenó una discusión verbal que continuó en los pasillos de acceso a los vestuarios entre los integrantes de ambos planteles.

El zaguero nacional continuó con su publicación en redes haciendo referencia a las relaciones personales dentro del deporte profesional y a las conductas de quienes integran los planteles de fútbol.

"No soporto a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda, ni a quien finge ser buena persona solo cuando le sirve", añadió el jugador de Sport Boys en su mensaje.

Postura del defensor y contexto del enfrentamiento

Las palabras de Carlos Zambrano cobraron relevancia debido a su trayectoria compartida con ambos involucrados en el torneo local. La relación previa del defensor con el plantel íntimo y su actual presencia en el cuadro porteño lo posicionaron como una voz cercana a los hechos registrados en el campo de juego.

"Yo sé la realidad y creo que todos mis compañeros de fútbol saben cómo son las cosas. La gente de fútbol lo sabe", expresó Zambrano en una breve entrevista.

😳 "¿BARCOS Y GUEDE? YO SÉ LA REALIDAD Y MIS COMPAÑEROS DE FÚTBOL SABEN COMO ES LA COSA" Carlos Zambrano y su respuesta sobre la pelea entre el DT de Alianza y el delantero de Cristal. 🗣️ https://t.co/Wpkl7qLVJQ — Fútbol en América (@FAamericatv) November 2, 2026

El cruce entre el estratega y el delantero generó comentarios entre los hinchas y la prensa especializada que cubre la Liga 1. Las autoridades del torneo y los delegados de los clubes no reportaron sanciones disciplinarias de oficio tras los altercados verbales en los camerinos.

En ese sentido, Carlos Zambrano sentó su posición frente a los acontecimientos recientes en el fútbol peruano y la relación entre futbolistas y comandos técnicos.