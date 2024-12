La ATU no impone la infracción N01 desde septiembre: habrá una NUEVA multa a partir de enero

En diálogo con Exitosa, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, se refirió a la papeleta por realizar el servicio de transporte regular sin autorización. Al respecto, indicó que la infracción no se está colocando desde septiembre, y que se están modificando las multas que se darán a partir de enero.

Durante el programa 'La Hora del Volante', Hernández indicó que, a pesar de que existieron inconvenientes administrativos, su gestión determinó que ya no se emita la multa N01. Dicha infracción está referida para quienes ejerzan el servicio de transporte regular sin contar con autorización, entre ellos los llamados 'colectivos'.

"Desde que he llegado a la institución, en septiembre, ya no estamos colocando esta infracción. Lo que estamos haciendo es que se está modificando. Hemos tenido una serie de modificaciones, y esto no va a pasar de enero. Saldrá con el nuevo régimen y se reducirán las multas", enfatizó al respecto.