Luis Ramos anotó en Clásico colombiano: Delantero peruano firmó el empate del América con Nacional

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sigue rompiendo redes. En una buena actuación con el América de Cali, el delantero peruano Luis Ramos jugó 70 minutos en el empate frente a Atlético Nacional. El ariete de la selección peruana marcó de cabeza para darle la igualdad a su equipo en el 'Clásico Popular' jugado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Ramos puso el empate de cabeza

En un recinto con menos de 10 mil asistentes, la visita se puso adelante en el marcador por el tanto que anotó Alfredo Morelos a los 18'. La mala salida de los 'Diablos Rojos' propició que el atacante de 29 años quedará solo ante el arquero Jorge Soto y marcara con un remate cruzado.

🤩🇵🇪🇨🇴 ¡HAY '9'! Gran gol de cabeza de Luis Ramos con América de Cali ante Atlético Nacional. pic.twitter.com/IZY6iVodKl — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 24, 2025

Sin embargo, la reacción del cuadro local no tardó en llegar y con la participación del peruano. A los 29', Rafael Carrascal sacó un centro desde la derecha que Luis Ramos conectó con un potente cabezazo, desatando la locura entre los presentes. Este fue el noveno tanto del ex Cusco FC en lo que va de la temporada colombiana.

El partido fue parejo y no tuvo más goles. Ramos dejó el terreno de juego a 20 minutos del final al ser reemplazado por Rodrigo Holgando. Este partido acabó con la sequía de puntos del cuadro caleño, que en sus últimas tres presentaciones acumuló tres derrotas, complicándolo con el descenso.

Rápida adaptación en el fútbol colombiano

Pese a que su equipo el América de Cali no atraviesa por un buen momento, Luis Ramos no se ha "peleado con el arco" y ha marcado en los últimos encuentros de la Torneo de Finalización. Aunque no participó en la jornada anterior ante Deportivo Pereira, estuvo en cancha y anotó frente a Águilas Doradas e Independiente de Santa Fe.

Estas tres dianas en esta etapa de la Liga Mayor de Colombia, lo posicionan como el máximo artillero de su club, por encima de Dylan Borrero y Jan Lucumi con una. Ramos también suma asistencias, con dos a lo largo de la temporada.

Su presente lo coloca como una alternativa para Oscar Ibáñez en lo que resta de las eliminatorias. Al encontrarse lesionado Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula sin ser convocado, el trujillano de 25 años es una opción en ataque.

De esta forma, Luis Ramos consiguió anotar en el Clásico colombiano entre América de Cali, su equipo y Atlético Nacional. El tanto del peruano le sirvió a los 'Diablos Rojos' para romper la racha de tres derrotas seguidas.