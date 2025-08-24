Con poco fútbol: Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en el clásico del fútbol peruano

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en el Estadio Monumental en lo que fue una nueva edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano. A lo largo de los 90 minutos, ambos equipos mostraron poco fútbol a pesar de que venían con recientes encuentros a nivel internacional.

Concierto de amarillas y fina posición adelantada

Desde que se conoció sobre su designación, ambos clubes comentaron sobre lo que podía ser la actuación de Jordi Espinoza al frente de este importante encuentro. Para demostrar su personalidad, el referí se mostró implacable en el arranque del choque dejando en claro quien mandaba en la cancha.

Desde el aspecto futbolístico, Universitario intentó controlar las acciones del juego ante un Alianza Lima que se mostraba muy impreciso. Los encargados de generar fútbol en el equipo íntimo como Fernando Gaibor y Sergio Peña se encontraban lejos de su nivel lo que imposibilitó alimentar al bloque ofensivo.

Pero fue el local quien contó con la oportunidad más clara para abrir el marcador a través de la cabeza de Alex Valera. Sobre el minuto 22, Jesús Castillo sacó un furibundo remate que le quemó las manos al portero Guillermo Viscarra. El rebote quedó en el corazón del área y fue empujada dentro de la portería por delantero crema.

¡POR POCO! Alex Valera ⚽ había marcado el 1-0 a favor de @Universitario 🟠, pero inmediatamente después el árbitro cobró una posición adelantada ❌. #ElClasicoXGOLPERU pic.twitter.com/vtWJo5p4SV — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 24, 2025

Sin embargo, el juez de línea ubicado en la tribuna de oriente levantó el banderín indicando posición adelantada. En la repetición, se aprecia que Valera estaba casi a la misma altura de Hernán Barcos por lo que la acción tuvo que ser revisada por los encargados del VAR. Luego de unos minutos y solo por milímetros, se confirmó el offside que dejaba el marcador 0-0.

Dos rojas en la segunda mitad

Los primeros minutos del segundo tiempo siguieron con la misma tonalidad ya que ambos entrenadores decidieron no hacer cambios. Para colmo de males, todo se complico para los aliancistas debido a la expulsión de Kevin Quevedo. El atacante íntimo levantó su pierna derecha imprudentemente e impactó contra el pecho y rostro de José Carabalí.

¡EXPULSADO! Kevin Quevedo ⚽ recibió la tarjeta roja 🟥, tras una acción imprudemte en un balón aéreo disputado con José Carabalí. Alianza Lima ⚪🔵 deberá afrontar lo que resta de #ElClasicoXGOLPERU con diez jugadores. pic.twitter.com/0fNNh82llF — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 24, 2025

De ahí en adelante, Universitario se quedó con el trámite del encuentro, aunque sin la claridad necesaria para llevar peligro sobre el arco de Guillermo Viscarra. Y sobre el final, un nuevo expulsado se dio en el partido. Esta vez, Renzo Garcés dejó la cancha tras propinarle un fuerte pisotón a José Rivera.

De esta manera, Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en una nueva edición del clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental.