Durante cinco días

Congresistas comenzarán la semana de representación de agosto este lunes 25

Como parte de su responsabilidad parlamentaria, los congresistas iniciarán este lunes 25 de agosto la semana de representación correspondiente a este mes. Las actividades se prolongarán hasta el viernes 29.

Frontis del Congreso de la República.
Frontis del Congreso de la República. (Congreso)

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/08/2025

El Congreso de la República del Perú inicia este, lunes 25 de agosto, la semana de representación correspondiente al presente mes. Durante esta semana, los parlamentarios suspenderán las sesiones plenarias para trasladarse a sus regiones de origen, en actividades que durarán hasta el viernes 29.

Un espacio para la representación regional

El Reglamento del Congreso, en su artículo 23, (inciso f), obliga a los parlamentarios a visitar sus circunscripciones electorales para contactar con la población y recoger sus inquietudes. Esto permite canalizar demandas locales mediante propuestas legislativas, fiscalización o gestiones ante el Ejecutivo.

Durante cinco días laborables continuos, los congresistas deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, como dispone la norma.

El objetivo de la semana de representación es que los parlamentarios se comunique con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el fin de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas. Los legisladores deben presentar informes detallados de sus actividades, publicados en el portal del Congreso.

Aquellos que fueron elegidos por la circunscripción electoral de los Peruanos Residentes en el Extranjero, deberán de consignar siete días calendario continuos en esa jurisdicción.

Proselitismo en semana de representación

Aunque algunos ciudadanos critican la falta de impacto de estas semanas, exigiendo mayor supervisión para asegurar un trabajo representativo efectivo. Otro punto de la crítica es que ahora pueden hacer proselitismo durante sus actividades, gracias a la aprobación de la Resolución Legislativa 11306.

Esto se ha incorporado al artículo 25-A del Reglamento interno para definir el principio de neutralidad respecto de los legisladores. El nuevo artículo explica de que los legisladores pueden "expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad".

El calendario que resta

Para el mes de setiembre, la semana de representación se realizará del lunes 22 al viernes 26. En octubre será del lunes 27 al viernes 31, en noviembre irá del lunes 10 al viernes 14 y finalmente, en diciembre se desarrollará del lunes 1 al viernes 5.

De esta manera, los congresistas iniciarán con la semana de representación correspondiente al mes de agosto este lunes 25. Los parlamentarios se trasladarán a las regiones donde fueron electos para conectarse con sus habitantes y recibir sus inquietudes y trasladarlas al parlamento para tratar de resolverlas.

