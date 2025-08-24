PNP captura a alias 'Memín': Presunto integrante de 'Los Nuevos Injertos del Cono Norte'

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú volvió a dar un golpe contra la delincuencia al capturar a un peligroso criminal que sería parte de la banda 'Los Nuevos Injertos del Cono Norte'. Tras el operativo, los agentes lograron incautar una granada de guerra, municiones de alto calibre y armamento largo utilizado en la guerra.

Captura a integrante de 'Los Nuevos Injertos del Cono Norte'

De acuerdo al Coronel Suárez Tiburcio, esta intervención se dio gracias al trabajo en conjunto de una serie de divisiones de la PNP como la Dipol de Chincha e integrantes de la Dirincri de San Juan de Lurigancho. La información señalaba que Steven Castillo Loza, alías 'Memín', se dedicaba a abastecer armas y municiones a delincuentes de distintas organizaciones criminales.

El sujeto contaba con permiso para portar armamento con fines deportivos y de defensa personal; sin embargo portaba un fusil largo de alto calibre que alquilaría a diversas bandas. Además, se le encontraron pasamontañas y otros aditamentos para delinquir.

"Personal de la Dirección de Investigación Criminal, representado por la brigada especial contra el crimen en San Juan de Lurigancho, en un trabajo coordinado con inteligencia de la Dirincri, con apoyo de la Dipol de Chincha, se ha logrado hacer una intervención y todos los elementos presentados de una persona integrante de una banda criminal dedicada a proveer de armamento a bandas criminales en la zona norte de Lima y en SJL", indicaron.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Chincha, la Policía Nacional capturó a Steven Albert Castillo Loza, conocido como alias 'Memín'. El sujeto integraría la organización criminal 'Los Nuevos Injertos del Cono Norte'.



Según se indicó, esta banda opera no solo en Lima Norte, sino también en San Juan de Lurigancho dedicándose a la extorsión de empresas de transportes y otras entidades.

PNP carece de chalecos antibalas

En los últimos días, y a raíz de la muerte de un suboficial en La Victoria, se conoció sobre la falta de chalecos antibalas para agentes de la PNP. Por ello, el ministro del Interior, Carlos Malaver, comenzó a ser cuestionado por este hecho.

Sin embargo, el titular del Mininter señaló que a final de año recibirán estos implementos claves para combatir la delincuencia como parte de una donación.

"Hemos recibido una donación y próximamente van a llegar de acuerdo a estas permanentes relaciones, viajes o coordinaciones que se realizan. Vamos a recibir 4000 chalecos. Ojo, de acá a fin de año vamos a tener los 4000, más otros 3000", expresó días atrás.

