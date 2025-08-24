¡Alerta! Senamhi advierte continuación de fenómeno climatológico en seis regiones de la costa

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el lunes 25 ocurrirá un nuevo fenómeno climatológico en seis regiones del Perú. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este evento climatológico.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 295, emitido el sábado 23 de agosto, en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad y Lima continuará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad.

📢#Aviso #Senamhi #Minam El 25 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



📲 https://t.co/v8DZsTUYGY#PreparadosAnteVientosFuertes Refuerza los techos y las ventanas, informa sobre postes y árboles inclinados a tus autoridades. pic.twitter.com/KVYSIdwMac — Senamhi (@Senamhiperu) August 24, 2025

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para el lunes 25 de agosto estiman vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a tus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.