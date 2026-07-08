Río Tumbes: Contraloría y Colegio de Ingenieros advierten falta de prevención ante posible desborde por lluvias

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Contraloría General de la República y el Colegio de Ingenieros de Piura alertaron que la región norteña enfrenta un alto riesgo de desbordes del río Piura ante la próxima temporada de lluvias vinculada al fenómeno El Niño.

Según los reportes, la falta de labores de prevención, la baja ejecución presupuestal y el deterioro de infraestructura crítica han incrementado la vulnerabilidad de la población y de miles de hectáreas agrícolas. La probabilidad de que El Niño alcance una magnitud fuerte para el verano 2026-2027 se estima en 48%, lo que refuerza la urgencia de medidas inmediatas.

Riesgos identificados

De acuerdo a información recogida por El Comercio, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, señaló que la presencia de sedimentos y vegetación en el cauce ha reducido la capacidad hidráulica del río, elevando la posibilidad de inundaciones con caudales de entre 1,500 y 2,000 m³/s.

La Contraloría, por su parte, determinó mediante un informe de visita de control que el Gobierno Regional no priorizó intervenciones preventivas durante el primer semestre de 2026: ninguno de los 48 procesos de selección convocados estuvo relacionado con obras en el afluente.

El organismo supervisor identificó 74 puntos críticos que representan peligro para cerca de 90,000 habitantes de Piura, Castilla y el Bajo Piura. Además, inspecciones técnicas verificaron que los diques de protección construidos con geobolsas presentan roturas y desplazamientos, comprometiendo su capacidad de contención.

Contraloría realizó una visita a la región e identificó falta de medidas preventivas.

Ejecución presupuestal y retrasos

La Contraloría reportó que diversas municipalidades mantienen una ejecución mínima del presupuesto asignado al Programa Presupuestal 068, destinado a la reducción de vulnerabilidad.

Distritos altamente expuestos como Catacaos y Tambogrande registran avances de gasto de apenas 5.7%. A ello se suma el retraso en la implementación del plan maestro integral del río Piura, lo que eleva el riesgo de siniestros por lluvias intensas.

Actualmente, Piura lidera la estadística nacional con 27 distritos en riesgo muy alto por inundaciones, situación que pone en peligro a más de 1.3 millones de personas y miles de hectáreas agrícolas.

Llamado a la acción

Ante la proximidad de la temporada de precipitaciones, representantes de colegios profesionales instaron a las autoridades a ejecutar labores de corto plazo, como la limpieza de drenes y el mantenimiento de casetas de bombeo. Los especialistas recalcaron que la ausencia de gestión técnica oportuna agrava la exposición de infraestructura estratégica y de la superficie productiva regional.

La región, que ya sufrió graves inundaciones en episodios anteriores de El Niño, podría volver a vivir una emergencia de gran magnitud si no se adoptan medidas inmediatas. La preparación, dado que la prevención se torna imposible, resulta una urgencia social para proteger a más de un millón de piuranos y garantizar la seguridad de sus tierras agrícolas.