Lima en riesgo de inundación: Autoridad Nacional del Agua identifica 52 puntos críticos en cuenca del río Chillón

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió un informe que revela la existencia de 52 puntos críticos con riesgo de inundación en la cuenca del río Chillón. El estudio, realizado por especialistas de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, busca anticipar medidas de protección frente a la eventual llegada del fenómeno El Niño.

La alerta involucra tanto a Lima Metropolitana como a la provincia de Canta y un sector del Callao, donde se identificaron zonas con peligro alto y muy alto de erosión fluvial, huaicos e inundaciones.

Evaluación técnica en campo

Los especialistas recorrieron la cuenca baja, media y alta del río Chillón, además de quebradas adyacentes, con el objetivo de reconocer los sectores más vulnerables y priorizar intervenciones. El resultado fue la identificación de 31 puntos críticos en Canta, distribuidos en los distritos de Arahuay, San Buenaventura, Huamantanga y Santa Rosa de Quives.

En Lima Metropolitana se detectaron 21 puntos críticos, localizados en San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo. A pedido de la Municipalidad de Ventanilla, se incorporó además un punto en el Callao, cerca de la desembocadura del río en la playa Márquez.

Los sectores presentan niveles de peligro entre alto y muy alto, lo que implica riesgos directos para la población, infraestructura vial, servicios básicos y actividades productivas durante la temporada de lluvias intensas.

Temporada de lluvias traería consigo nuevos episodios de inundación.

Medidas de prevención propuestas

Cada punto crítico será incorporado en una ficha técnica referencial, que servirá como base para plantear alternativas de intervención. Entre las acciones sugeridas figuran la limpieza y descolmatación de cauces, la eliminación de material excedente, la conformación de bordos con material propio del río y la construcción de diques disipadores de energía con roca acomodada.

Las fichas técnicas serán remitidas a los gobiernos regionales y locales, quienes deberán evaluar las alternativas, gestionar financiamiento y promover la ejecución de las obras de prevención. La ANA, como organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, destacó que su rol es generar información técnica oportuna y confiable para fortalecer la toma de decisiones de las autoridades competentes.

La identificación de 52 puntos críticos en la cuenca del río Chillón constituye una alerta temprana frente a los riesgos que podrían intensificarse con el fenómeno El Niño. La combinación de zonas urbanas densamente pobladas en Lima y sectores rurales en Canta y Ventanilla refleja la magnitud del desafío.

La implementación de medidas como diques, bordos y descolmatación será clave para proteger a miles de familias y garantizar la continuidad de servicios básicos. El informe de la ANA marca un paso inicial hacia la prevención, pero la efectividad dependerá de la capacidad de los gobiernos locales y regionales para ejecutar las obras con rapidez y eficiencia.