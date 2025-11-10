La Victoria: Alcalde anuncia intervención en Gamarra con ayuda del presidente José Jerí

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

De cara a la campaña navideña, la Municipalidad de La Victoria prepara un nuevo operativo contra el comercio informal. El alcalde Rubén Cano anunció una próxima intervención policial contra el comercio ambulatorio y las mafias que controlan las calles y avenidas en Gamarra.

En declaraciones a Canal N, el burgomaestre señaló que la situación en el emporio comercial y otras zonas del distrito, como Parinacochas y Huánuco, es crítica debido a la presencia de la informalidad y las bandas criminales instaladas en la zona, y que representan un problema con el que llevan cargando desde hace tiempo.

Por ello, sostiene que, al tratarse de vías metropolitanas afectadas por el comercio ilegal, deben trabajar en coordinación con las autoridades del Ejecutivo y de Lima, no solo distritales.

"Nosotros hemos hecho varias veces desalojos de estas zonas, pero al no tener la cantidad necesaria de efectivos policiales, no hay el sostenimiento necesario y tenemos que retroceder", sostuvo Cano.

Exige más efectivos policiales

Cano precisó que los criminales que operan en esta zona forman parte de bandas de sicariato y extorsión integradas tanto por peruanos como extranjeros. Incluso, indicó que los delincuentes ya lo han amenazado a él, a los empresarios y hasta a sus funcionarios públicos.

Asimismo, resaltó que han continuado planificando acciones por afrontar la criminalidad organizada, pero que no cuentan con un equipo policial lo suficientemente robusto para lo que demanda la crítica situación.

"Tenemos a la poca policía que nos dan. Si nos dan 200 o 250 efectivos para atender un millón de personas, me parece que no es suficiente. Pero eso es lo que tenemos para afrontar. Lo hemos intentado", agregó.

Anuncia trabajo conjunto con el Ejecutivo

Durante la entrevista, el alcalde de La Victoria señaló que, con el fin de combatir la ola de criminalidad en Gamarra, la municipalidad se ha unido con los empresarios y la ciudadanía para "salir adelante" juntos.

Además, anunció que el presidente José Jerí le ofreció su apoyo para realizar las intervenciones necesarias para liberar todos estos espacios públicos "que la mafia todavía los tiene tomados".

"Hay algunos acuerdos que, en estos días, teníamos que hacer. Tenemos que intervenir toda Aviación, el Damero C de Gamarra, que es la parte donde se da el panllevar. Eso nos falta. Dentro de poco vamos a hacer la intervención", detalló.

Con el fin de devolver la seguridad, la formalidad y el orden a las calles del emporio comercial Gamarra en La Victoria, el burgomaestre Rubén Cano ha dispuesto intervenciones en las calles, que serán acciones conjuntas con el Gobierno y la Policía.