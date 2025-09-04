La Victoria: Incendio dejó en escombros vivienda en la cuadra 7 del jirón Luna Pizarro

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada de este jueves 4 de septiembre, un gigantesco incendio se registró en una de las calles principales de La Victoria dejando una vivienda casi reducida a escombros y otras afectadas producto de las lenguas de fuego que lograron alcanzar un tamaño considerable.

Incendio en La Victoria deja vivienda en escombros

De acuerdo a la confirmación recopilada por Exitosa, el siniestro se propagó en cuestión de minutos por lo que los propietarios de la casa siniestrada no tuvieron tiempo de poner a buen recaudo sus pertenencias. Más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos tuvieron que llegar hasta la cuadra 7 del jirón Luna Pizarro para atender la emergencia.

Fueron varias horas donde los hombres de rojo lucharon contra el fuego incandescente bajo condiciones complicadas. Como se da en este tipo de casos, el acceso fue más que complicado, pero también se presentó otra dificultad la cual perjudicó a las casa aledañas: los huecos en las mangueras de los bomberos.

Según los vecinos, el agua salía a chorros por lo que una de las viviendas terminó completamente inundada. Incluso, una residente de la zona aseguró que su propiedad ha sido de las más perjudicadas ya que 3 ambientes de la misma quedaron llenas de agua debido a este hecho. Por ello, aprovechó nuestras cámaras para pedir al Estado que le brinden mejores condiciones a los bomberos.

"Está destruido todo. Yo vivo al lado y lo mío se ha perjudicado, la cocina, la tercera pieza y todo lo demás esta inundado de agua. Lo que se pide es que el Estado ayude a los bomberos a que tengan un buen mantenimiento, las mangueras, los carros y ellos que exponen su vida por nosotros, pero no están bien equipados", indicó una vecina.

Investigan las razones del siniestro

Tras controlar el fuego, agentes de la Policía Nacional del Perú, que estuvieron en todo momento cercando el lugar, iniciaron las investigaciones de rigor para determinar las causas de este incendio. La primera hipótesis es que la vivienda funcionaba como depósito por lo que contenía material altamente inflamable en su interior.

Esto fue una razón principal para que las lenguas de fuego se expandan rápidamente y terminen consumiendo la propiedad en cuestión de horas.

De esta manera, un incendió registrado en la cuadra 7 del jirón Luna Pizarro en La Victoria dejó una vivienda consumida y otras afectadas debido al tamaño de las llamas.