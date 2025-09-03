Emergencia en Carabayllo: Incendio consume planta de producción y moviliza a bomberos

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran proporción se registró este miércoles 3 de septiembre en una planta de producción ubicada en la avenida José Saco Rojas, asociación Villa María de Carabayllo, en el distrito de Carabayllo. El siniestro movilizó a nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), que llevan más de dos horas intentando sofocar las llamas y evitar que se extiendan a las viviendas cercanas.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos, aunque los daños materiales son considerables. La emergencia mantiene en alerta a los vecinos de la zona, quienes han colaborado con los hombres de rojo en labores de apoyo y evacuación.

Trabajo de los bomberos y apoyo vecinal

El CGBVP informó que recibió la alerta de emergencia a las 12:25 p.m. y que, de inmediato, se enviaron unidades especializadas para atender el siniestro. En el lugar se desplegaron cisternas, ambulancias y equipos de rescate para contener la emergencia.

Incendio de gran magnitud registrado en Carabayllo.

Mientras tanto, los vecinos y trabajadores de la planta ayudaron en las labores iniciales, trasladando agua y alejando materiales inflamables de las zonas de riesgo. También instaron a las personas que se encontraban cerca del lugar a mantenerse a distancia, debido a la intensidad del fuego y el humo tóxico que se expandía por la zona.

Recomendaciones en casos de incendio

El CGBVP recordó a la ciudadanía las medidas básicas que deben seguirse en caso de incendio. La primera es mantener la calma y evacuar de inmediato por las rutas seguras establecidas. Se recomienda alertar a quienes se encuentren cerca y llamar a la Central de Emergencia al 116.

Asimismo, es importante verificar que las manijas de las puertas no estén calientes antes de abrirlas, para evitar exponerse directamente a las llamas. También se recomienda cubrir nariz y boca con un paño húmedo para reducir la inhalación de humo, y bajo ninguna circunstancia ingresar a la zona del incendio sin autorización de los bomberos.

El incendio en la planta de producción de Carabayllo pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas infraestructuras industriales en zonas urbanas y la importancia de contar con medidas de seguridad adecuadas. El rápido accionar de los bomberos y el apoyo ciudadano han sido claves para contener el siniestro, aunque las causas aún están bajo investigación. El caso recuerda a la población la necesidad de estar preparada y actuar con prudencia ante situaciones de emergencia.