Corte de agua para el jueves, 23 de octubre en Lima: Se suspenderá el servicio por hasta 10 horas

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin agua el jueves, 23 de octubre? El Servicio de Agua Potabe y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que tiene corte programado del recurso hídrico en distintos distritos de Lima Metropolitana. Conoce en esta nota cuáles son y el horario en que se verán afectados.

¿Qué distritos serán afectados con corte de agua?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal reportó que la interrupción del servicio será temporal y en un horario establecido, por lo que exhorta a los vecinos tomar sus precauciones ante las diversas actividades que realizarán para el mantenimiento de la red como limpieza de reservorios y ejecución de empalme. A continuación te damos a conocer los distritos donde se irá el agua:

Sin agua en San Juan de Miraflores

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: P.J. José María Arguedas, P.J. 5 de Mayo, P.J. Ollantay, A.H. Leoncio Prado, P.J. El Nazareno, A.H. Virgen del Carmen, P.J. Los Ángeles, P.J. 3 de Julio, P.J. 1° de Mayo, P.J. Virgen del Buen Paso, A.H. La Inmaculada, A.H. Antúnez de Mayolo, A.H. 26 de Febrero, A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Japón, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos.

P.J. José María Arguedas, P.J. 5 de Mayo, P.J. Ollantay, A.H. Leoncio Prado, P.J. El Nazareno, A.H. Virgen del Carmen, P.J. Los Ángeles, P.J. 3 de Julio, P.J. 1° de Mayo, P.J. Virgen del Buen Paso, A.H. La Inmaculada, A.H. Antúnez de Mayolo, A.H. 26 de Febrero, A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Japón, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 300, 307 y 308.

También se reportó que el corte temporal será en las siguientes zonas: A.H. El Paraíso, A.H. 1° de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. José C. Mariátegui, A.H. Villa Limatambo, A.H. Las Malvinas, A.H. 3 de Mayo, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. Horacio Zevallos, A.H. Brilla el Sol, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu.

Interrupción del servicio en San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: C.H. Parque Gallese, Urb. Huertización Fundo San Martín, Urb. Miramar, Cercado, Urb. Pando 7° etapa. Cuadrante: Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Av. Lima, Ca. Leoncio Prado, Psje. San Luis, Av. Bertolotto.

C.H. Parque Gallese, Urb. Huertización Fundo San Martín, Urb. Miramar, Cercado, Urb. Pando 7° etapa. Cuadrante: Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Av. Lima, Ca. Leoncio Prado, Psje. San Luis, Av. Bertolotto. Motivo: Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de empalme de tubería. Sector 46.

Corte de agua en Carabayllo

Áreas afectadas: A.H. Agrup. de Familias Los Ángeles de Carabayllo, A.H. Asoc. Valle Hermoso El Mirador, A.H. Los Jardines, A.H. Juan Pablo II y Ampl. A.H. Juan Pablo II Comité Vecinal, A.H. Villa de Las Lomas. A.H. Mirador Norteño, A.H. Nueva Jerusalén II y Ampl., A.H. Nueva Juventud, A.H. Valle Hermoso Mirador II, C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte, C.P. Las Piedritas parte baja, P.V. San José de Las Lomas.

A.H. Agrup. de Familias Los Ángeles de Carabayllo, A.H. Asoc. Valle Hermoso El Mirador, A.H. Los Jardines, A.H. Juan Pablo II y Ampl. A.H. Juan Pablo II Comité Vecinal, A.H. Villa de Las Lomas. A.H. Mirador Norteño, A.H. Nueva Jerusalén II y Ampl., A.H. Nueva Juventud, A.H. Valle Hermoso Mirador II, C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte, C.P. Las Piedritas parte baja, P.V. San José de Las Lomas. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Horario: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Sector 371.

En Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Señor de los Milagros, Asociación Fundo Venegas, C.R. La Estación de Surco, Cercado, Urb. El Naranjuelo, Urb. José Abelardo Quiñones.

A.H. Señor de los Milagros, Asociación Fundo Venegas, C.R. La Estación de Surco, Cercado, Urb. El Naranjuelo, Urb. José Abelardo Quiñones. Motivo: Ejecución de empalme.

En Barranco

Áreas afectadas: Urb. Fundo Venegas, Urb. Tejada Alta, Urb. Venegas. Cuadrante: Av. Jorge Chávez, Av. República de Panamá, Jr. Peña Rivera, Calle Catalino Miranda.

Urb. Fundo Venegas, Urb. Tejada Alta, Urb. Venegas. Cuadrante: Av. Jorge Chávez, Av. República de Panamá, Jr. Peña Rivera, Calle Catalino Miranda. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Horario: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Sector 371.

Por último, Sedapal reportó que también el distrito de La Molina sufrirá la interrupción del servicio desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en el sector 192: Urb. Laderas de Melgarejo. Cuadrante: Urb. Santa Patricia I. II y III etapa, Urb. Far West Villas, Urb. Pablo Boner, Urb. Pablo Cánepa, Urb. El Banco de Javier Prado, Asoc. de Vivienda de San Francisco de Asís I, II, III y IV etapa.

En resumen, Sedapal anunció que tiene corte programado del servicio de agua potable para este jueves, 23 de octubre en al menos seis distritos de Lima Metropolitana.