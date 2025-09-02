Incendio en San Juan de Lurigancho: Bomberos atienden emergencia de código 2 en una fábrica de resortes

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la tarde del martes 2 de septiembre, se registró un incendió categoría 2 en el interior de una fábrica de resortes en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los bomberos llegaron hasta la avenida Circunvalación, en Campoy, donde han necesitado de 10 unidades para evitar que el fuego se propague.

Más de 40 efectivos acudieron

La voracidad del siniestro, obligó a la presencia de más de 40 efectivos para atender la emergencia en el local que funcionaba con la fachada de una casa y un área de 300 metros cuadrados. Los bomberos han confirmado que no hay heridos y las causas están en investigación.

"La fábrica se encarga de hacer resortes, trabaja con rollos de metal. Tiene en su interior un prefabricado de metal con unas planchas vaciadas de concreto, que por el calor, estas estructuras metálicas han cedido", manifestó el comandante de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, el Brigadier Iván Calvo.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Un incendio código 2 fue reportado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según el reporte de los bomberos, el siniestro se originó en un inmueble que funcionaría como fábrica de resortes. Al menos nueve unidades vienen trabajando para mitigar las llamas.... pic.twitter.com/VRr2zomJD7 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2025

Agregó que fue complicado realizar las labores en el interior del inmueble debido a que otros ambientes están construidos con materiales precarios. Esto le genera temor a los efectivos de los Bomberos Voluntarios del Perú que atienden la emergencia por el calor en el interior y el agua que se ha vertido para tratar de apagar las llamas.

En desarrollo...