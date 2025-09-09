LAP aclara que cobro de la TUUA de transferencia en Jorge Chávez aún no tiene fecha de inicio

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un comunicado compartido en la red social X, LAP indicó que el inicio del cobro de la TUUA se definirá en las próximas semanas y que el pago no aplica para todos los usuarios, solo para aquellos pasajeros que lleguen a Lima por medio de conexión internacional.

LAP anuncia que cobro de TUUA será exclusivo para vuelos en conexión internacional

Lima Airport Partners (LAP) anunció a través de un comunicado las nuevas disposiciones sobre el inicio del cobro de la TUUA, la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto. Al respecto, indicó que el cobro de este tarifario se dará de manera exclusiva para los pasajeros que hacen uso de las instalaciones del aeropuerto en medio de su vuelo hacia otro destino internacional.

"Esta tarifa está contemplada con la puesta en operación del nuevo Terminal y es exclusiva para pasajeros en conexión, quienes también hacen uso de la infraestructura y servicios del aeropuerto"

De esta manera, la concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, indicó que este cobro es de transferencia internacional (INT - INT) y que no significa un cobro doble, medida que había alertado a los usuarios ante un posible cobro adicional.

"Esta tarifa no significa un cobro doble. Solo aplica a pasajeros en conexión internacional, que lleguen a Lima en un vuelo internacional y que prosigan su viaje a otros destino internacional. En esta primera fase no se realizará el cobro a conexiones nacionales", indican.

#COMUNICADO 🚨✈️

Sobre el inicio del cobro de la #TUUA de transferencia internacional (INT-INT), desde Lima Airport Partners, concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informamos a pasajeros, usuarios y opinión pública lo siguiente: 👇🏽 pic.twitter.com/59edyi9njF — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) September 9, 2025

Tarifa establecida e inicio de cobro

LAP descartó que el inicio del cobro de la TUUA de transferencia internacional inicie el 26 de setiembre sino que definirá en las siguientes semanas. Al respecto, propone que la mejor opción sería la inclusión de este cobro en el boleto de viajes "para no afectar la experiencia del pasajero".

"El inicio del cobro de esta tarifa se definirá en las próximas semanas. Queremos aclarar que el cobro no comenzará el 26 de setiembre", señaló en el comunicado.

De no lograrse este incremento en el pasaje de avión, la concesionaria "implementará una plataforma de pago online y módulos físicos para que los pasajeros puedan realizar la transacción".

"No incluir esta tarifa en le boleto de viaje podría impactar el vinel de servicio y crear colas innecesarias en el flujo del aeropuerto", advierte LAP.

La cifra provisional lanzada es de USD 12.67, incluido IGV, tras ser aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), mas estará vigente hasta quela cifra final este definida.

A través de un comunicado, LAP indicó que el pago por transferencia internacional (TUUA) solo afectará a pasajeros de vuelos internacionales que lleguen a Lima en conexión hacia otro vuelo internacional, de esta manera, el cobro, por el momento, no se realizará a conexiones dentro del territorio peruano.