¡Por más de 9 horas! Sedapal anuncia corte de agua para el 10 de septiembre: AQUÍ los distritos afectados

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que este miércoles, 10 de septiembre, ejecutará corte de agua en varios distritos de Lima Metropolitana, afectando temporalmente el abastecimiento del recurso en ciertas zonas. Conoce aquí todos los detalles.

¿En qué distritos será el corte de agua?

La empresa estatal aconseja a los ciudadanos a tomar medidas preventivas como almacenar agua en recipientes para no perjudicar a sus hogares. Según detallaron a través de un comunicado compartido en su canal de difusión en WhatsApp, los cortes programados del servicio de agua potable será por trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave y la limpieza de reservorios para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos.

Para más información, Sedapal brinda el Aquafono (01) 317-8000, con solo tu número de suministro, en caso el servicio no se restablezca en los horarios señalados.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: A.H. Proyecto Integral Confraternidad, A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector Vista Alegre, A.H. Mano de Dios II etapa, Sector 12 de Diciembre, Sector 3 de Marzo, A.H. Prolong. El Rosal, A.H. El Rosal Alto, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, Sector Santa Rosa, AV Señor Mirador, AF 10 de Abril, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector D.

A.H. Proyecto Integral Confraternidad, A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector Vista Alegre, A.H. Mano de Dios II etapa, Sector 12 de Diciembre, Sector 3 de Marzo, A.H. Prolong. El Rosal, A.H. El Rosal Alto, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, Sector Santa Rosa, AV Señor Mirador, AF 10 de Abril, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector D. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. a 11:05 p.m.

Desde las 10:00 a.m. a 11:05 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 413

El corte de agua también se dará en A.H. Proyecto Integral Confraternidad. Cuadrante: Ps. 6, Oj. 06, Sector Vista Alegre, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Unidad de los Pueblos Parcela 2 (San José), A.H. Virgen de Las Mercedes, AF Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agru. Reubicados de Santa Rosita, A.H. PI Confraternidad Sector Buenos Aires, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integ. Confraternidad, Sector Los Ángeles II, A.H. Mano de Dios, AF Santa Rosita II Etapa.

Corte de agua en La Molina e Independencia

El distrito de La Molina también sufrirá la interrupción del servicio de agua potable desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 196:

Urb. Sausalito. Asimismo, desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. habrá corte en el Cuadrante: Urb. Planicie Este.

Por su parte, Independencia tendrá el corte de agua en el sector 334 desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. por limpieza de reservorio: A.H. Ampliación Las Américas, A.H. Las Américas, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Pop. Tahuantinsuyo.

Interrupción del servicio en Pachacamac

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 454.

Áreas afectadas: Asoc. Fundo Mama Sicilia, Asoc. Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros, Pueblo Pachacamac.

De esta manera, se reveló que Sedapal tiene cortes programados del servicio de agua potable en al menos cuatro distritos de Lima Metropolitana. La empresa estatal recomienda a los vecinos tomar las precauciones del caso.