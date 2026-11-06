Papa León XIV: conoce los horarios especiales del Metropolitano, Metro y corredores para llegar a la misa en Las Palmas

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú traerá cambios en el transporte público de Lima y Callao. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el despliegue de más de 1.000 buses convencionales, ocho recorridos especiales y la ampliación de los horarios del Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios, como parte del plan de movilidad "El Papa vuelve a casa".

¿Qué buses y rutas estarán disponibles para la misa en Las Palmas?

La ATU habilitará ocho rutas de transporte convencional que conectarán distintos puntos de Lima y Callao con zonas cercanas a la base aérea. Los recorridos partirán desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Pucusana y el eje de la Vía Expresa Sur.

Las medidas se aplicarán durante las actividades programadas para el 11, 12 y 16 de noviembre. El mayor operativo estará dirigido a los fieles que asistirán a la misa que el pontífice celebrará el lunes 16 en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. El servicio especial comenzará desde la noche del domingo 15.

Los buses realizarán el servicio de ida desde las 9:00 p. m. del domingo 15 hasta las 8:00 a. m. del lunes 16 de noviembre. También se contará con unidades para apoyar el retorno de los asistentes luego de la celebración.

A este despliegue se sumarán los servicios nocturnos, conocidos como "Lechuceros", del Metropolitano, la Línea 1 del Metro y los corredores Azul, Rojo y Morado. Durante sus horarios regulares del domingo y lunes, estos sistemas operarán con todas sus rutas y unidades disponibles.

Como refuerzo, el Metropolitano tendrá buses adicionales en las estaciones Matellini, Estadio Unión, Balta y Plaza de Flores. El corredor Azul también contará con unidades de reserva en el paradero Balta, correspondientes a la ruta 301.

¿Qué cambios habrá por las actividades del 11 y 12 de noviembre?

El miércoles 11, por las actividades oficiales en el Centro de Lima y el Gran Teatro Nacional, se dispondrán buses adicionales en estaciones del Metropolitano cercanas a la Plaza de Armas, como Jirón de la Unión y Tacna. Los corredores Azul y Morado también tendrán unidades de refuerzo en los alrededores del Centro Histórico.

En San Borja, el cierre de vías próximo al Gran Teatro Nacional obligará a modificar temporalmente el recorrido de 15 rutas convencionales, que circularán por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura. Además, la estación La Cultura de la Línea 1 permanecerá cerrada y los servicios 201, 204, 206 y 209 del corredor Rojo no se detendrán en el paradero La Cultura.

Para el jueves 12, los corredores Azul y Morado y los servicios regulares A y C del Metropolitano iniciarán operaciones desde las 4:00 a. m. para facilitar el traslado hacia la Plaza de Armas. Para el retorno, habrá buses adicionales en las avenidas Tacna y Abancay y unidades de reserva en la Estación Central.

En conclusión, el plan contempla más unidades, recorridos especiales y horarios extendidos para atender la demanda durante las principales actividades de la visita papal. Los usuarios deberán considerar estas modificaciones al organizar sus desplazamientos, especialmente quienes acudirán a la misa en Las Palmas.