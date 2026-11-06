Admisión COAR 2027: ¿cómo postular a una de las más de 2000 vacantes y cuáles son las fechas clave?

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los estudiantes que buscan acceder a una formación académica de alto rendimiento tienen una nueva oportunidad. El Ministerio de Educación (Minedu) inició el proceso de admisión 2027 para los 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR), que en conjunto ofrecen 2698 vacantes a nivel nacional.

La convocatoria está dirigida a escolares que actualmente cursan el segundo grado de secundaria en una institución educativa pública de Educación Básica Regular. Sin embargo, no todos podrán participar, pues deberán acreditar determinadas condiciones académicas y cumplir con los criterios establecidos por el sector Educación.

El plazo para presentar las postulaciones vence el próximo 24 de noviembre. Por ello, las familias interesadas deberán revisar los requisitos y completar la inscripción dentro de la fecha establecida para no quedar fuera del proceso.

¿Quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos?

Uno de los principales criterios para participar es haber ocupado alguno de los diez primeros puestos al culminar el primer grado de secundaria. No obstante, esta no es la única modalidad para acceder a la convocatoria.

También podrán postular los escolares que obtuvieron el primer puesto en la etapa regional de los concursos educativos o juegos escolares organizados por el Minedu durante 2025 o 2026, siempre que cumplan las demás condiciones exigidas.

En cuanto a la edad, los aspirantes no deben haber cumplido más de 15 años al 31 de marzo de 2027. Asimismo, deberán acreditar su nacionalidad peruana o presentar la documentación correspondiente si son de nacionalidad extranjera.

Otro requisito indispensable es contar con la autorización de los padres de familia o representantes legales. La inscripción es completamente gratuita y se realiza a través de la plataforma oficial habilitada para el proceso.

¿Cuándo serán las evaluaciones y qué beneficios adicionales habrá?

Después del cierre de inscripciones, el Minedu publicará la relación de postulantes aptos el 27 de noviembre. La primera fase de evaluación se desarrollará el 13 de diciembre y estará enfocada en medir las habilidades cognitivas de los participantes.

La segunda etapa tendrá un componente socioemocional y se realizará entre el 13 y el 16 de enero de 2027. Ambas fases forman parte del proceso de selección para acceder a una de las vacantes disponibles.

Además, la convocatoria contempla puntajes adicionales para promover la igualdad de oportunidades. Se otorgarán bonificaciones por: condiciones de pobreza, ruralidad, discapacidad, dominio de una lengua originaria y procedencia de una institución de Educación Intercultural Bilingüe.

También se reservarán diez vacantes a nivel nacional para postulantes beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación (PRED), siempre que cumplan los requisitos y participen en la evaluación. La asignación se realizará de acuerdo con el orden de mérito correspondiente.

En conclusión, los escolares interesados tienen hasta el 24 de noviembre para completar su postulación gratuita. Las familias que necesiten orientación pueden acudir al COAR de su región, consultar con el especialista de la UGEL o comunicarse con la mesa de ayuda central al correo [email protected]. También pueden llamar o escribir por WhatsApp a los números 989 183 099, 983 098 942 y 989 183 703, de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m.