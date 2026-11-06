Mesa Redonda: Municipalidad de Lima restringe accesos tras operativo contra el comercio informal

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) restringió temporalmente el acceso a determinados tramos de Mesa Redonda y el Mercado Central, luego de detectar intentos de invasión de la vía pública para la instalación de comercio informal. La intervención se realizó este viernes 6 de noviembre, como parte de las acciones preventivas por Navidad Segura 2026.

Operativo municipal terminó con restricciones de acceso

Según la MML, tras las acciones de control se logró identificar a personas ajenas a la zona que intentaban colocar puestos de ventas en el jr. Inambari, espacio usado para el tránsito peatonal. La comuna mediante un comunicado señaló que esta ocupación podía obstaculizar la circulación y generar riesgos para los visitantes.

Ante ello, personal municipal, fiscalizadores, prevencionistas de riesgos y miembros de serenazgo participaron en la intervención que buscaba impedir la instalación de dichos puestos. Sin embargo, la entidad edil informó que algunos involucrados se negaron a retirarse y se registraron actos de violencia.

Debido a esto, las autoridades dispusieron restringir temporalmente el ingreso a los tramos afectados, mientras continuaban las acciones de control y recuperación de los espacios públicos. Esta medida se aplicó en medio del trabajo de reordenamiento en los conglomerados comerciales del Centro de Lima.

Comunicado municipal

Municipalidad anuncia más vigilancia por Navidad

La MML, bajo la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, sostuvo que continuará con las labores de fiscalización y vigilancia en Mesa Redonda y el Mercado Central. Estas acciones forman parte de la estrategia de la comuna para recuperar los espacios públicos y mantener el orden para la temporada navideña.

En su comunicado, la municipalidad remarcó su posición frente a las intervenciones realizadas en las zonas comerciales y aseguró que mantendrá las medidas de control para impedir nuevas ocupaciones informales de las vías destinadas al tránsito de peatones.

#EnVivo

Comerciantes de nacimientos y artículos navideños fueron retiradas por personal de la Municipalidad de Lima en el cruce de los jirones Andahuaylas y Ucayali



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"El principio de autoridad no es negociable", señaló.

Asimismo, la entidad edil señaló que los operativos continuarán durante los próximos días, con la participación de sus equipos de fiscalización, serenazgo y prevención de riesgos. El objetivo es mantener despejados los accesos y reforzar la seguridad ante el aumento de compradores que llegan al Centro de Lima por las fiestas de fin de año.

Las restricciones temporales se producen mientras avanzan las acciones del plan Navidad Segura 2026, que contempla vigilancia, fiscalización y la recuperación de los espacios públicos en los principales conglomerados comerciales. La MML busca evitar que se instalen nuevos puestos informales y se garantice el tránsito peatonal en Mesa Redonda y el Mercado Central.