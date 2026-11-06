Estación Tacna Sur del Metropolitano cambia de nombre en homenaje al papa León XIV

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunciaron el cambio de nombre del lado sur de la estación Tacna del Metropolitano. La infraestructura pasará a denominarse oficialmente "Papa León XIV / Tacna", como homenaje al sumo pontífice y a su próxima visita al país.

Un doble propósito

La modificación busca incorporar al sistema de transporte un reconocimiento permanente a León XIV, cuya trayectoria mantiene una estrecha relación con el Perú. Asimismo, permitirá que los usuarios identifiquen este acceso durante las actividades que se desarrollarán en el Centro Histórico de Lima por la llegada del pontífice.

El cambio fue presentado por el MTC y la ATU como una muestra de reconocimiento institucional. La denominación será incorporada progresivamente en la señalética, los mapas y demás elementos informativos vinculados con el servicio del Metropolitano, de acuerdo con el comunicado oficial de la ATU.

Homenaje antes de su visita al Perú

León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y desarrollará sus primeras actividades en Palacio de Gobierno y el Centro Histórico. Al día siguiente se reunirá con los obispos peruanos, participará en una celebración religiosa en la Catedral de Lima y sostendrá un encuentro con la población frente al principal templo de la capital.

La estación se encuentra dentro del perímetro próximo a estas actividades y será una alternativa de transporte para quienes se desplacen hacia el centro de la ciudad. Durante ambas jornadas, la Municipalidad de Lima aplicará cierres de vías, desvíos y controles de acceso alrededor de la Plaza de Armas.

Conoce el plan de cierre por la llegada del #PapaLeónXIV ✨🚧 Reforzamos el despliegue preventivo para el 11 y 12 de noviembre. Se implementarán anillos de seguridad, puntos de control y restricciones de acceso en el Centro Histórico. 📍 Revisa los mapas con los cierres y rutas de acceso. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 5, 2026

Tacna Norte también recibió un nombre religioso

La nueva denominación completa el cambio de identidad de los dos sectores que conforman la estación Tacna. Desde el 27 de octubre, el lado norte se llama "Señor de los Milagros / Tacna", en homenaje a una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

La ATU explicó que aquella modificación correspondía únicamente al acceso norte y buscaba facilitar el reconocimiento de la ruta hacia la iglesia de las Nazarenas, ubicada a pocos metros. También pretendía orientar a visitantes nacionales y extranjeros durante los recorridos procesionales de octubre.

De esta manera, ambos extremos de la estación evocarán expresiones de la fe católica: "Señor de los Milagros / Tacna" en el norte y "Papa León XIV / Tacna" en el sur. Los cambios combinan el homenaje religioso con referencias destinadas a mejorar la orientación de los pasajeros en uno de los accesos más concurridos del Centro de Lima.