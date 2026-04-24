Fiscal de la Nación y jefe de la PNP protagonizan tensa discusión en el Congreso: "Déjeme hablar"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este último jueves 23 de abril, se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Este encuentro contó con la particularidad de la presencia del Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez y del comandante general de la PNP, Óscar Arriola quienes protagonizaron una tensa discusión.

Gálvez y Arriola protagonizan tensa discusión en el Congreso

Todo comenzó cuando se discutía cual era la institución encargada de investigar preliminarmente los casos y delitos en el día a día. En ese momento, el titular del Ministerio Público intentó tomar la palabra para expresar su postura, pero fue interrumpido por el jefe de la Policía Nacional del Perú.

Entonces, Tomás Gálvez pareció incomodarse con este hecho ya que le pidió a Óscar Arriola que lo deje hablar y poder discutir de manera amigable. Esta frase provocó la reacción de varios congresistas de la Comisión de Constitución e incluso desató la risa de Fernando Rospigliosi.

Luego de una breve intervención de uno los congresistas, el Fiscal de la Nación continuó con su exposición indicando que para él la ley es clara e indica que los fiscales son los únicos encargados de llevar adelante las investigaciones.

"Le voy a decir, pero déjeme hablar. Yo no he estado de acuerdo en cosas con usted (Óscar Arriola), ni he interrumpido jamás, pero también tenemos que aprender a discutir amigablemente, pues", indicó.

Descartaron enfrentamiento

A la salida, ambos personajes descartaron cualquier tipo de enfrentamiento y por el contrario reafirmaron su compromiso de trabajar en conjunto. Así lo indicó Óscar Arriola quien además recalcó que tiene una estrecha relación con Gálvez Villegas.

"No podemos darnos el lujo de tener un altercado, ni mayúsculo ni controlado, por el contrario me una una gran amistad con el Fiscal de la Nación y con los fiscales que hemos trabajado. El triunfo de ambos es el triunfo de la justicia y la sociedad peruana", añadió.

Por su parte, el titular del Ministerio Público precisó que nunca hubo ningún tipo de altercado ya que se trató de un intercambio de palabras con algo de pasión y que ambos están de acuerdo en el marco de la lucha contra la criminalidad que vive el país.

"No, ningún altercado. Lo que pasa es que el general es apasionado, nada más. No hay ningún altercado. Al final estamos de acuerdo", expresó.

En resumen, Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, y el jefe de la PNP, Óscar Arriola, protagonizaron una tensa discusión en la última sesión de la Comisión de Constitución del Congreso.