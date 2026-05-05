Delia Espinoza solicita al PJ que condena contra Fernando Rospigliosi sea efectiva hasta en 20 meses de cárcel

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, apeló la sentencia obtenida contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, por el delito de difamación agravada, solicitando al Poder Judicial que la condena pase a ser efectiva .

Como se recuerda, el pasado 15 de abril, la jueza Norma Carbajal halló responsable de la comisión en mención al también parlamentario de Fuerza Popular, imponiéndole una pena de nueve meses de prisión suspendida, más el pago de una reparación civil de S/ 200 000 soles y 100 días-multa.

Solicita que se revoque la pena

De acuerdo con el petitorio formulado ante la Corte Suprema de Justicia de la República (Juzgado Unipersonal), "la pena debió situarse en el extremo máximo del tercio inferior"; además, de que no se cumplieron los requisitos que exige el artículo 57 del Código Penal; por consiguiente, la condena - a su punto de vista jurídico - no debió ser de carácter suspendida.

Bajo esta consideración, la extitular del Ministerio Público no solo reformuló que la pena para que ascienda de 18 a 20 meses y de carácter efectiva; es decir, que Rospigliosi Capurro sea recluido en una cárcel, también solicitó la modificatoria de las demás sanciones en su contra. En tal sentido, propuso que los días-multa pasen de 100 a 201 y que la reparación civil ascienda de 200 000 a un millón de soles.

Delia Espinoza apeló la sentencia contra Fernando Rospigliosi: Pide que la condena se eleve a un año 8 meses y que sea efectiva, o sea, que sea ingresado a un penal pic.twitter.com/Ke1l4gBSxg — Diego Casimiro Ore (@maagnetar) May 5, 2026

Es importante mencionar que, la pena impuesta por calificar de "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la actual decana del Colegio de Abogados de Lima es de carácter suspendida por el plazo de un año, bajo la observancia de reglas de conducta, las cuales de ser incumplidas, le obligaría ingresar a prisión.

Defensa legal de Rospigliosi será asumida por presupuesto del Congreso

El pasado 26 de febrero, la Mesa Directiva del Congreso aprobó autorizar el pago de la defensa legal de Fernando Rospigliosi, a partir de una solicitud propiamente presentada por el condenado legislador, quien presentó la apelación de su condena a finales de abril último.

Según el Acuerdo 130-2025-2026/MESA-CR, los parlamentarios acceden al derecho de la defensa legal financiada cuando los hechos se vinculan al ejercicio de legislar, en el marco de sus funciones.

No obstante, en caso se determinara responsabilidad penal, Rospigliosi Capurro deberá reembolsar los gastos; es decir, si fuera condenado en segunda instancia o más (sentencia firme), podría exigírsele la devolución del dinero.

Desde la parte legal del congresista esperan la absolución del proceso, al señalar que lo dicho es parte de su derecho a la libertad de expresión y no una calumnia.