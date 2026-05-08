08/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre ha estremecido a los vecinos de Comas, debido a que un exdirigente de una asociación de mototaxistas fue cruelmente asesinado mientras regresaba a su paradero para continuar trabajando. La familia sospecha de un posible caso de extorsión o venganza de los nuevos dirigentes de la asociación en la cual trabajaba.

Asesinan a mototaxista en Comas

Según información policial, la víctima responde al nombre de Freddy John Jesús Huamán, quien fue asesinado a balazos cuando retornaba al paradero Santa Rosa, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Túpac Amaru. El hombre tenía más de 30 años trabajando como mototaxista, ya que era el sustento de su familia, conformada por cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

Los testigos contaron que el crimen ocurrió aproximadamente a las ocho de la noche de ayer, 7 de mayo, cuando Freddy fue interceptado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta y le dispararon mientras conducía, dejándolo gravemente herido.

El hombre fue llevado de emergencia al hospital Sergio Bernales, en Collique, pero lamentablemente falleció. Su cadáver aún permanece en el nosocomio, hasta donde llegaron sus familiares, quienes contaron que manejan dos hipótesis respecto a la muerte de Freddy: un posible caso de extorsión o una venganza de los nuevos dirigentes.

"Yo sospecho de ciertas personas. Él tenía un proceso legal y el día de hoy tuvo una situación en la fiscalía. Y el grupo de personas de las cuales sospecho tenía una situación para el día 14 (...) A mi papá también lo han estado extorsionando, incluso pusieron una bomba afuera de la casa, amenazándonos de muerte", lamentó uno de sus hijos.

🔴🔵 Comas: sicarios asesinan a balazos a exdirigente de mototaxis en el paradero Santa Rosa.



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Asimismo, se informó que en la zona del crimen hay cuatro cámaras de seguridad que serán determinantes para identificar a los delincuentes que acabaron con la vida de Freddy. Los vecinos denunciaron que en los últimos meses se han incrementado los crímenes en la zona, a pesar de que se trata de una avenida bastante comercial, y temen ser alcanzados por una bala perdida.

Tiktoker fue baleada en Comas

La popular tiktoker Danniley Escalona Silva, mejor conocida como "Chamita Nany" se encuentre en estado crítico, luego de sufrir un terrible accidente de tránsito en el distrito de Comas. La joven de nacionalidad venezolana fue impactada por una camioneta mientras se desplazaba en una motocicleta junto a su pareja.

La noche del accidente, la joven había finalizado su jornada de trabajo en redes sociales. Con la intención de salir a comprar alimentos, Danniley y su enamorado fueron embestidos violentamente por un vehículo conducido por un vecino, quien fue identificado como Luis Alberto Tantaruna Cuenca.

Según la madre de la víctima, el responsable del choque, Luis Alberto Tantaruna, no ha asumido su responsabilidad frente a los costosos gastos médicos que requiere la joven para sobrevivir, quien tiene una situación de salud muy preocupante.

La influencer presenta múltiples fracturas en la mandíbula, cadera y columna. Además, el derrame cerebral y las constantes convulsiones han impedido que los especialistas puedan someterla a las intervenciones quirúrgicas que necesita urgentemente.

Es así que, el asesinato de Freddy Huamán ha generado conmoción entre los vecinos y trabajadores de la zona, quienes exigen mayor seguridad ante el aumento de la delincuencia en Comas. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer si el crimen estuvo vinculado a extorsiones o venganzas.