Isabella Ladera confiesa que está en la recta final de su embarazo y su bebé podría nacer en las próximas semanas

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera ha compartido cada detalle de su embarazo a través de sus redes sociales para que sus seguidores puedan estar al tanto. En una reciente publicación, la modelo reveló que se encuentra en la recta final de su etapa de gestación, por lo que su bebé podría nacer en las siguientes semanas sin complicación alguna, y ella ya se está preparando para dar a luz.

Isabella se prepara para recibir a su bebé

La novia de Hugo García utilizó su cuenta de Instagram para publicar una caja de preguntas en la que decenas de personas le consultaron directamente sobre varios temas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando una seguidora le preguntó sobre cómo sobrellevaba el tema de las contracciones.

"¿Ya te están dando las contracciones de Braxton? Dios los bendiga", le escribió una seguidora. Isabella no tardó mucho en responderle e hizo una fuerte revelación sobre su vida de embarazada.

"Dios mío, sí, ya se siente real lo cerca que estoy. Me he visto practicando mi respiración y haciendo mis ejercicios jajaja", respondió la influencer, dando a entender que ya se encuentra mentalizada para el parto.

Isabella Ladera en la recta final de su embarazo

Mientras tanto, Hugo García también utilizó las redes sociales para revelar cuántas semanas de gestación tiene Isabella. "30 semanitas, gorditos ricos", escribió en una fotografía donde se le ve besando la pancita de Isabella. Teniendo en cuenta que los bebés regularmente nacen a las 40 semanas, Isabella podría dar a luz en los próximos dos meses.

Hugo García comprometido con Isabella Ladera

Hugo llegó a Lima hace unas semanas, después de permanecer varias semanas en Miami, y un periodista lo abordó para consultarle cómo sobrelleva la distancia con la futura madre de su hijo, especialmente en medio de un escándalo como el que involucró a sus amigos, quienes también estaban comprometidos. El influencer reconoció que estar alejados no es sencillo, pero ambos han encontrado la forma de sentirse cerca el uno del otro.

"Hablamos todo el día y es muy difícil estar lejos, para qué te voy a mentir. Creo que es algo que hoy enfrento y me cuesta muchísimo. Siento que mi cuerpo está aquí, pero mi mente y mi corazón allá... todo el día nos mandamos fotos y hacemos videollamadas", dijo.

Mientras se acerca la fecha del parto, Isabella Ladera continúa preparándose física y emocionalmente para recibir a su bebé. Aunque la distancia con Hugo García no es sencilla, ambos viven con emoción esta última etapa del embarazo y esperan con ansias el momento de convertirse en padres.