Lima Este: Relámpagos y truenos sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo, Ate y otros distritos

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche en la zona este de Lima se vio alterada por un fenómeno climático que llamó la atención de miles de vecinos. Relámpagos, destellos en el cielo y fuertes estruendos comenzaron a escucharse en distintos sectores, generando sorpresa entre los residentes, ya que este tipo de actividad eléctrica no es habitual en la capital.

En pocos minutos, ciudadanos de varios distritos empezaron a compartir imágenes y mensajes en redes sociales. Los reportes coincidían en la presencia de relámpagos y truenos que iluminaban el cielo durante varios segundos, lo que permitió confirmar que el fenómeno se estaba registrando en diversos puntos de Lima Este.

Reportan relámpagos en Lima Este

Las alertas se multiplicaron especialmente en zonas como Chosica y Chaclacayo, donde varios vecinos aseguraron haber observado descargas eléctricas con claridad. Desde distintos barrios se reportaron estruendos que interrumpieron la tranquilidad de la noche, mientras algunos residentes se mantenían atentos ante la posibilidad de una tormenta más intensa.

En el distrito de Ate, particularmente en el sector de Huaycán, también se registraron reportes similares. Vecinos indicaron que los destellos podían verse desde diferentes puntos del distrito, lo que generó diversas reacciones entre los habitantes. La inesperada actividad climática provocó preocupación y comentarios en redes sociales.

Al mismo tiempo, conductores y personas que transitaban por rutas cercanas informaron sobre ligeras lluvias en algunos tramos de la zona este de la ciudad. Esto llevó a que varios usuarios recomendaran circular con precaución, ya que las condiciones climáticas podían cambiar de forma repentina durante la noche.

Desde Chosica se puede ver estos relámpagos que no había visto desde hace muchos años.

AL parecer la lluvia esta por Cieneguilla, Antioquia 😭😭 pic.twitter.com/GP4MxWWGkW — Edward Alcalde (@siuhra) March 6, 2026

Senamhi alerta por lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 064, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del viernes 6 de marzo en las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.

Es así que, el inusual fenómeno climático generó sorpresa y preocupación entre vecinos de Lima Este, quienes reportaron relámpagos, truenos y ligeras lluvias durante la noche. Los registros ciudadanos y el monitoreo satelital indican que la actividad eléctrica se habría originado en zonas cercanas a Huarochirí, siendo visible desde varios distritos.