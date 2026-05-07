No más espera: EsSalud aprueba construcción de moderno hospital en Huaraz

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Por medio de una nota de prensa difundida el 6 de mayo, la oficina de relaciones institucionales dio a conocer la aprobación para la futura construcción de un hospital de EsSalud de 10 pisos ubicado en la ciudad de Huaraz.

La institución encargada de aprobar esta acción fue la Red Asistencial de Huaraz de EsSalud. Asimismo, este proyecto a gran escala promete optimizar los servicios de salud en favor de los asegurados de este sector.

¿Qué áreas especializadas se encontrarán en el moderno hospital?

Dentro de esta edificación, se encontrarán áreas críticas como emergencia, hemodiálisis, consulta externa, entre otras unidades especializadas.

Incluso, la viabilidad del proyecto se encuentra en proceso desde el año pasado, particularmente desde el 16 de diciembre del 2025. Esta estrategia promete cerrar importantes brechas en el sector de salud.

💙🏥 ¡#EsSalud da luz verde a la construcción de un moderno hospital de 10 pisos en #Huaraz!



La Red Asistencial Huaraz aprobó la viabilidad de un importante proyecto de infraestructura que permitirá optimizar los servicios de salud en beneficio de miles de asegurados de la... pic.twitter.com/dtKFnFi21l — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 7, 2026

Según lo manifestado por el director de la Red Asistencial de Huaraz, el Dr. Cleyman Viera Meza, manifestó que este acontecimiento es el resultado de una planificación estricta que tiene un compromiso de la actual gestión por impulsar proyectos de alto impacto.

Además, destacó que la nueva infraestructura no solo mejorará el equipamiento, sino que permitirá brindar un servicio personalizado y eficiente a la población.

En ese sentido, la institución admitió el respaldo clave del presidente ejecutivo de EsSalud, el Dr. Luis Rosales Pereda y la de la labor técnica de todos los profesionales involucrados en que este proyecto que tiene tanto por ofrecer pueda ser viable.

Implicados en la pronta aprobación del proyecto

De esta forma se valoró el acompañamiento de la Asociación de Cesantes y Jubilados de Huaraz, que incluyen a los gremios sindicales, cuyo apoyo social fue fundamental para llevar a cabo esta iniciativa en favor de miles de pacientes que esperan hacer uso de estos servicios que brinda el estado.

Son este tipo de iniciativas que ayudan a que los sistemas de salud que se ofrecen en la capital, puedan llegar a más lugares del país, especialmente a lugares alejados donde no hay el acceso necesario a óptimos sistemas de salud.

Por medio de este hospital que ya cuenta con los permisos respectivos para comenzar actividades de construcción, lugar donde se podrá implementar áreas especializadas que son requeridas por la población.

En conclusión, este avance, del trabajo conjunto de la Red Asistencial Huaraz junto a EsSalud reafirma su compromiso de seguir promoviendo inversiones tangibles que transformen la calidad de vida de los pacientes que residen en la ciudad.