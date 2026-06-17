Licencia por paternidad en Perú: Conoce cuántos días te corresponden y en qué casos puedes acceder a más tiempo

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A días de la celebración del Día del Padre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en el que aborda la licencia por paternidad y destaca la cantidad de fechas remuneradas que se puede acceder a este beneficio según las condiciones en las que se desarrolle el parto de la madre.

Licencia de paternidad tiene una duración diferente según las circunstancias del parto

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) recordó a los trabajadores peruanos que están próximos a convertirse en padres que tienen derecho a una licencia por paternidad remunerada, un beneficio laboral que les permite acompañar a sus hijos recién nacidos y brindar soporte a la madre durante los primeros días luego del nacimiento.

Según la información publicada por la institución dirigida por el estado peruano, la licencia por paternidad varía según las condiciones del nacimiento y puede extenderse hasta 30 días calendario consecutivos en situaciones especiales y particulares que están relacionados con la salud del menor.

☝️ Si estás próximo a ser padre y trabajas en el sector público o privado, ¡puedes acceder a la licencia por paternidad!



🗓️ El plazo se establecerá de acuerdo a las circunstancias del parto.



🔎 Conoce más detalles aquí: ⤵️#DíaDelPadre pic.twitter.com/ncogqxImgO — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) June 16, 2026

¿Cuántos días por ley corresponde la licencia por paternidad?

La normativa peruana establece que los trabajadores del sector público y privado pueden acceder por derecho a una licencia remunerada de 10 días calendario consecutivos cuando el nacimiento del menor ocurre mediante parto natural o cesárea sin complicaciones en el desarrollo del mismo.

No obstante, este periodo puede ampliarse en casos particulares. Por ejemplo, si se trata de un nacimiento prematuro o de un parto múltiple, como el nacimiento de gemelos o trillizos, el padre del menor podrá acceder a 20 días de licencia.

Y de manera excepcional, si en caso el parto presentó complicaciones que pongan en riesgo la vida del bebé o el menor sea diagnosticado de alguna enfermedad congénitas, terminal o discapacidad severa, así como por complicaciones graves en la salud de la madre, el padre podrá tener 30 días de licencia para atender

Relevancia de la licencia de paternidad

Este beneficio favorece la integración familiar y permite que los padres participen activamente en las tareas de cuidado y acompañamiento durante una de las etapas más importantes para el desarrollo del recién nacido.

Finalmente, la presencia y el conocimiento de esta normativa que respalda la licencia por paternidad en Perú, permite que los próximos padres puedan conocer cuántos días les corresponden y en qué casos pueden acceder a más tiempo para atender aspectos relacionados en la crianza del recién nacido en sus primeras semanas de vida.