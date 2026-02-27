Hugo García toma con humor los cuestionamientos sobre su paternidad con Isabella Ladera: "No lo dudé"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que están a la espera de su primer hijo juntos. Sin embargo, no imaginaban que el anuncio iba a generar gran revuelo en redes sociales, especialmente entre los internautas que cuestionaban la paternidad del ex chico reality, a modo de burla. Ahora, él ha salido a dar la cara.

Hugo García se burla de los 'haters'

El ex participante de Esto es Guerra está siendo cuestionado en redes sociales por haber formalizado su relación con Isabella y anunciar el embarazo al poco tiempo. Incluso, se creó un "trend" donde dejan mal parado a Hugo, pero lejos de incomodarse, él decidió sumarse.

"Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo, pero para hvn Hugo García", escribió en un video donde sale practicando surf junto a Isabella en Miami. Justamente, es la frase final de este texto la que se ha vuelto viral en TikTok.

Los comentarios no se hicieron esperar y, entre ellos, resaltó el de Alejandra Baigorria, quien al parecer no había visto con buena cara las burlas hacia la paternidad de Hugo y felicitó a su amigo por tomar la situación de forma deportiva.

"Mi Huguito, yo ya iba a hacer mi descargo en TikTok puteando a todos... la verdad, qué lindo que lo tomes así... pero igual yo los mandaré al cacho a todos, que se vayan a trabajar o a ver por sus propias vidas antes de hacer huevadas como esas... tqm, amigo, sé feliz y lo demás que chuuuuu", escribió.

Otras figuras como Patricio Parodi, Mario Irivarren, Piero Arenas y la misma Isabella Ladera también comentaron la publicación, dando a entender que no se han tomado de forma personal las bromas pesadas hacia Hugo.

Isabella dice que hizo "padrastro" a Hugo

Tras confirmar que estaba embarazada, Isabella concedió una entrevista a una conocida revista, pero se negó a contar el tiempo exacto de gestación que tenía, indicando que era algo que quería mantener en reserva por su seguridad y tranquilidad.

Sin embargo, esta respuesta generó muchas dudas y burlas por parte de los usuarios, quienes pusieron en duda si Hugo García es realmente el padre del bebé que Isabella está esperando. Algunos incluso insinuaron que el verdadero padre podría ser el cantante Beéle, expareja de Isabella Ladera.

Uno de los tantos comentarios que dejaron los internautas hacía referencia a una fotografía donde Isabella aparece celebrando mientras se toca levemente la pancita y agregaron el texto: "Car**o, lo hice padrastro". Isabella decidió responder a esta burla de forma muy peculiar.

"Sí, pero con Mía", respondió, dando a entender que Hugo García sí es padrastro, pero de su hija mayor, que tiene aproximadamente cinco años.

De esta manera, Hugo García demostró que prefiere el humor antes que la confrontación. Junto a Isabella Ladera, enfrenta esta nueva etapa con tranquilidad, mientras amigos como Alejandra Baigorria respaldan su felicidad y celebran la próxima llegada de su bebé.