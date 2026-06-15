Retiran del mercado a popular fórmula para bebés tras brote de botulismo: ¿Qué hacer si la compraste?

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta nacional tras detectar un brote de botulismo infantil posiblemente relacionado con el consumo de la fórmula Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula. Como medida preventiva, la empresa decidió retirar del mercado todos los lotes disponibles mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la contaminación.

Según la FDA, los casos fueron detectados en California, Pensilvania y Washington. Los tres bebés afectados presentaron síntomas entre abril y mayo de este año y requirieron hospitalización especializada. Hasta el momento no se han reportado fallecidos.

Tres bebés hospitalizados por una enfermedad poco común

Las autoridades informaron que el botulismo infantil es una enfermedad rara pero potencialmente grave que afecta principalmente a menores de un año. La afección ocurre cuando ciertas bacterias producen toxinas en el intestino del bebé, afectando el sistema nervioso y provocando debilidad muscular progresiva.

La FDA precisó que los menores afectados consumieron la fórmula investigada antes de desarrollar la enfermedad . Además, confirmó que los tres fueron tratados con medicamentos especializados y lograron recibir atención médica oportuna.

Entre los síntomas más frecuentes figuran estreñimiento, dificultades para alimentarse, pérdida del control de la cabeza, problemas para tragar y complicaciones respiratorias. Las autoridades recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud si un bebé presenta alguna de estas señales.

¿Qué deben hacer los padres que compraron el producto?

Tras la alerta, los CDC exhortaron a los consumidores a suspender inmediatamente el uso de la fórmula retirada mientras se desarrollan las pruebas de laboratorio correspondientes.

La empresa Nara Organics anunció que los clientes podrán solicitar reembolsos tanto a través de su página web como mediante Target, dependiendo del lugar donde realizaron la compra. Asimismo, señaló que tomó la decisión de retirar todos los productos disponibles por precaución.

En un comunicado difundido por la compañía, se indicó: "Creemos en tomar la medida más contundente posible para proteger la seguridad de los bebés". Además, agregó que el retiro se realizó "por precaución" mientras avanzan las investigaciones sanitarias.

Comunicado Nara Organics

El retiro masivo de la fórmula Nara Organics refleja la preocupación de las autoridades sanitarias ante cualquier riesgo para la salud infantil. Aunque la investigación continúa y aún se esperan resultados de laboratorio que determinen el origen exacto del brote, la FDA y los CDC recomiendan no utilizar el producto y vigilar de cerca cualquier síntoma en los menores que lo hayan consumido. La rápida actuación de las autoridades y de la empresa busca evitar nuevos casos y garantizar la seguridad de los bebés en todo Estados Unidos.