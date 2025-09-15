RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Luchará por la juventud!

Lilia Doris Odias rechaza Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano: "Se tiene que derogar"

La presidenta de la Asociación Nacional de aportantes y exaportantes de AFP, Lilia Doris Odias, se comprometió con la juventud a lograr derogar la ley que los obliga a afiliarse al Sistema.

15/09/2025

En diálogo con Exitosa, la presidenta de la Asociación Nacional de aportantes y exaportantes de AFP, Lilia Doris Odias, rechazó la Ley N° 32123, conocida como la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano para los afiliados de la AFP y ONP

Piden derogar norma

Doris Odias aseguró que la asociación se compromete con los jóvenes a luchar para lograr la derogación de la ley aprobada el último 5 de septiembre que afilia obligatoriamente al Sistema, eligiendo entre el SNP o SPP.

"Así como nos comprometimos con sus padres para que retiren sus fondos, también nos comprometemos jóvenes de Perú, que vamos a luchar para que ustedes no sean abusados con esta esclavitud moderna llamada AFP. No, esa ley se tiene que derogar", manifestó. 

Asimismo, felicitó a los jóvenes por sumarse a la convocatoria en contra de esta nueva norma, que realizó en un inicio la Asociación Nacional de aportantes y exaportantes de AFP este último sábado 13 de septiembre.

Reforma de pensiones beneficia a las AFP

Odias se refirió al pronunciamiento de Fuerza Popular, en donde critica la reforma de pensiones indicando que el Gobierno "desnaturalizó" dicha reforma y cuestionó que el Ejecutivo haya impuesto restricciones como la prohibición de nuevos retiros y su reciente cambio de posición. 

La presidenta de la Asociación Nacional de aportantes y exaportantes de AFP, aseguró que Fuerza Popular estaba de acuerdo con la reforma de pensiones, pues tiene su autoría y buscaría "hacer un fondo aparte para que el afiliado que retire pierda esos fondos". 

"Decían, es mas, palabras de Ronsangella Barbarán, de castigo que sus fondos se queden para otros. Si, una penalidad de quitarle su dinero. Esas han sido las discusiones y las propuestas del fujimorismo en economía", aseguró. 

Asimismo, Odias aseguró que esta reforma no fue pensada para el ciudadano, sino que buscaría beneficiar a las Asociaciones de Fondos de Pensiones. 

"Esto está clarísimos, los estudios económicos no mienten, esto nunca fue pensado para el ciudadano de a pie, esto fue para beneficiar a las AFP, a este oligopolio y las AFP son una muestra de lo que son los oligopolios en el Perú y cómo abusan del peruano de a pie. 

Por ello, la presidenta de la Asociación Nacional de aportantes y exaportantes de AFP, Lilia Doris Odias, se comprometió con los jóvenes a luchar para lograr la derogatoria de la Ley de Reforma de Pensiones. 

