Ciro Castillo: Óscar Arriola asegura que la PNP sigue tras los pasos del gobernador regional del Callao

16/12/2025

El Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, afirmó que se sigue tras los pasos del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, investigado por el caso 'Los Socios del Callao'.

PNP busca a Ciro Castillo

Según documentos, el viernes 5 de diciembre el Poder Judicial emitió la orden de allanamientos y capturas contra la red que presuntamente sería liderada por Castillo Rojo. Sin embargo, fue el martes 9 de diciembre que la resolución fue noticiada a la PNP y el último 15 de diciembre se ejecutó la orden de detención preliminar contra los principales investigados.

Ante el cuestionamiento de la prensa al líder de la PNP por no haber logrado la captura de Castillo, Arriola excusó el megaoperativo que realizó la institución en conjunto con el Ministerio Público.

"En estos mismos momentos prosiguen las operaciones hasta dar con la captura del doctor Ciro Castillo. La búsqueda siempre ha sido constante, es por eso que el resultado de una búsqueda es la detención de las personas que están requeridas", expresó.

Asimismo, rechazó algún tipo de filtración desde la institución policial que haya podido favorecer a Ciro Castillo en su huida para evitar esta detención preliminar por 15 días.

"Los grupos que hacen la investigación son grupos muy cerrados, emplean la reserva. (...) Se solicitan estas medidas de detención desde el Ministerio Público y también es el Ministerio Público el que conduce la investigación, entonces sería paradójico, totalmente incongruente que la misma policía que trabajando de manera muy reservada, pide la detención (...) podría facilitar [la huida]", señaló.

Los cuestionamientos se dan debido a que esta sería la segunda vez que ocurre un hecho similar, pues en un megaoperativo simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima por el caso Qali Warma se buscaba la ejecutar la detención preliminar contra funcionarios y Óscar Acuña, pero este último logró huir y hasta la fecha está como no habido.

Defensa de Ciro Castillo evita hablar sobre paradero de gobernador

El último lunes se ejecutaron allanamientos en 27 inmuebles y detenciones preliminares contra la presunta organización criminal denominada 'Los Socios del Callao'.

Según la tesis fiscal, la agrupación estaría liderada por el gobernador del Callao, Ciro Castillo, a quien no se le encontró y tenía una orden de detención preliminar en su contra. Por ello, la prensa consultó con la defensa legal de Castillo sobre su paradero.

"[¿Cuál es el paradero del gobernado?] No voy a contestar ese tipo de preguntas, me van a disculpar, pero yo voy a decidir que respondo y que no respondo. [¿Está prófugo el gobernador?] No opino sobre opiniones, preséntenme hechos y yo encantado hablo", señaló mientras se retiraba luego de ser consultado.

Es en ese sentido que Óscar Arriola afirmó que se sigue buscando a Ciro Castillo y negó algún tipo de filtración de información respecto al caso de 'Los Socios del Callao'.