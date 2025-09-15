César Vásquez respaldó anuncio del 8vo retiro de las AFP: "La presidenta tiene la última palabra"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, César Vásquez, respaldó el anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Apoyo del Ejecutivo no busca popularidad

Durante la presentación de la primera base del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) con ambulancia UCI en Magdalena del Mar, el titular del Minsa negó que la adhesión del Ministerio de Economía y Finanzas al retiro de los fondos de pensiones busque aumentar la popularidad de la mandataria.

"Ustedes saben que los ministros podemos tener una opinión, pero finalmente la que decide las políticas del sector y del gobierno es la presidenta, es la que tiene la última palabra", señaló.

Sobre audios atribuidos a Santiváñez

César Vásquez también se refirió a los audios publicados y atribuidos al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. En ese sentido solicitó a la Fiscalía corroborar que los audios sean reales y no generado por la inteligencia artificial.

"Que el órgano jurisdiccional haga su trabajo, que se investigue. Los audios ahora con inteligencia artificial uno tiene que estar bien seguro de que sean originales. Creo que estamos expuestos a cualquier falsificación y que la investigación, objetiva. (....) Yo no estoy diciendo que lo sea", manifestó.

Si bien señaló que no puede afirmar que no sea la voz de Santiváñez y no puede negar la veracidad de los audios, fue enfático en que las personas involucradas en el caso deberán aclarar si es o no su voz.

El titular de Salud negó que exista alguna inestabilidad en el Gabinete Ministerial. Asimismo, aseguró que la presidenta Dina Boluarte confía plenamente en quienes elige para los cargos de confianza como son los ministros de Estado.

"Ella confía y defiende a todos sus ministros. Son investigaciones que están siguiendo su curso, que hay que dejar que terminen, no podemos adelantar juicios", expresó.

Estas declaraciones se dan en el marco de la revelación realizada por el dominical Panorama, en el que dan a conocer al público de audios con una voz atribuida a Juan José Santiváñez llamando al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

Se trataría de una llamada en la que pediría a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo a un pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

Fue durante la inauguración de la primera base del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) con ambulancia UCI, donde el ministro César Vásquez respaldó el anuncio de la presidenta sobre el nuevo retiro de fondos AFP.