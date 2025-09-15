¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 15 de septiembre del 2025

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el comercio internacional y tiene un papel fundamental en la economía peruana. Por ello, es importante conocer cuál es su precio y tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de hoy, lunes 15 de septiembre y así tomar decisiones financieras que no afecten tu "bolsillo".

Precio del dólar para este lunes

El valor de los ahorros o inversiones en dólares varía según la cotización diaria, por lo que conocer el tipo de cambio es clave para realizar operaciones favorables. En ese marco, te revelamos los valores reflejados en la página oficial de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que reportó ligeras variaciones en el precio del dólar en el país.

Compra: S/3.489

S/3.489 Venta: S/3.499

Estas cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran un leve incremento respecto a los precios revelados para el viernes, 12 de septiembre, donde la compra del dólar era de S/3.476 y la venta correspondía a S/3.485.

Tipo de cambio del dólar, según SUNAT.

Cierre del dólar, según BCRP

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP).

La entidad liderada por Julio Velarde, que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país, reportó que la divisa estadounidense cerró el viernes 12 de setiembre con S/3.4930. La cotización de venta del dólar para ese día S/3,4950, nivel superior al de la sesión del jueves de S/3,4780.

Tipo de cambio al cierre de la semana el viernes 12 de setiembre, según BCRP.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Entre otros datos para este inicio de semana, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.480 | Venta S/ 3.510

Recuerda que el precio del dólar varía conforme pasen las horas, ¿pero por qué surgen estas fluctuaciones? Se deberían a estos factores:

La ley de oferta y demanda, pero también se ve influido por factores económicos como la inflación, la estabilidad política y el comercio exterior .

. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

de EE. UU.: Si sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), además de estas otras entidades como el BCRP. También puedes mantenerte informado sobre el tipo de cambio de esta moneda extranjera en las siguientes entidades:

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En Perú, el dólar actúa como un protagonista silencioso: siempre presente, siempre en movimiento, afectando el valor de nuestros ahorros, inversiones y decisiones económicas cotidianas. Por ello, te revelamos cuál es su precio y tipo de cambio para este lunes, 15 de septiembre.