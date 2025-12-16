Óscar Arriola afirma que el actual estado de emergencia triplica la producción de los anteriores: "Nunca antes visto"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Defiende la estrategia del Gobierno. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral. Óscar Arriola Delgado, aseveró que, en lo que va de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, la producción ha sido el triple, en comparación con los resultados obtenidos en gestiones anteriores.

En diálogo con la prensa desde el distrito de Comas, la máxima autoridad policial destacó, que el balance positivo en poco más de dos meses del Gobierno del presidente José Jerí, se debe a la implementación de "estrategias innovadores" totalmente inéditas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Destaca intervención conjunta para mitigar las extorsiones

De acuerdo con lo sostenido, para Arriola la intervención en las zonas donde se comercializan chips de telefonía, es un punto clave para contrarrestar este flagelo que a diario ataca a empresarios y emprendedores de toda índole.

En esa línea, resaltó la implementación del Comando de Coordinación Operativo Unificado y su extensión al Comité de Fiscalización, el cual es liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y que es integrado por el OSIPTEL, la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, MIGRACIONES, SUCAMEC, y otras entidades del Estado.

"Todo es un conjunto y las actividades parten por intervenir y controlar los lugares en las cuales se vende indiscriminadamente los chips, que son efectos, sin los cuales no podría cometer una extorsión con el carácter clandestino y anónimo que tiene", enfatizó.

Sobre la clandestinidad de Ciro Castillo: "Las búsquedas son constantes"

Consultado sobre la clandestinidad del actual gobernador regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo, tras revelarse el caso 'Los Socios del Callao' y su presunta vinculación, Óscar Arriola, aseguró que continúan los trabajos de inteligencia para dar con su paradero.

Es importante señalar que, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, ordenó detención preliminar por 15 días contra la primera autoridad del "Primer Puerto", junto a otras 13 personas, entre allegados, trabajadores y funcionarios del Gore, en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

"En estos mismos momentos prosiguen las operaciones para pasar con la captura del señor Ciro Castillo. Las búsquedas son siempre constantes, es por eso que, el resultado de una búsqueda es la detención de las personas que están requeridas", puntualizó.

De esta manera, el oficial de la PNP no solo aseveró que el estado de emergencia es efectivo, también hizo hincapié en que capturarán al gobernador regional del Callao, a través de sus operativos en todo el territorio nacional.