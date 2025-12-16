Colisión entre dos buses deja más de 20 heridos en Puente de Las Américas: Investigan las causas del accidente

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente de tránsito ha causado preocupación. Se reportó que al menos 28 personas resultaron heridas tras el choque de dos buses en el Puente de Las Américas, en la mañana de este martes, 16 de diciembre.

Accidente de tránsito en Puente de Las Américas

De acuerdo a información preliminar, un accidente vehicular se registró alrededor de las 7:35 a.m. de la mañana de este martes, 16 de diciembre, en el Puente de Las Américas. El incidente involucró a dos autobuses tipo coaster, uno de los cuales quedó volcado sobre la vía tras la colisión, lo que provocó afectaciones al tráfico en el área.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, especialmente del cuartel de Balboa, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, asegurar la zona y coordinar con otras instituciones. Las autoridades reportaron que, hasta el momento, el accidente vehicular dejó un saldo preliminar de 28 heridos, de las cuales 26 presentan lesiones leves y dos se encuentran graves.

Las autoridades hacen un llamado a la precaución a los conductores que transitan por el área mientras se normaliza el tráfico. Hasta el lugar de la emergencia también llegaron vehículos de Intervención Rápida del SUME y participaron miembros de la Policía Nacional panameña.

Choque de dos buses bajo investigación

Hasta el momento las diligencias siguen en curso y la policía continúa con las investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas del accidente que ha sorprendido a la ciudadanía este martes.

Finalmente, recomiendan a los conductores extremar las precauciones y seguir las indicaciones del personal de emergencia, mientras continúan las labores de atención y control.

Autoridades ampliaron detalles del accidente en el Puente de Las Américas que dejó 28 personas lesionadas. Bomberos y SUME 911 atendieron la emergencia. pic.twitter.com/981gkDYCGj — Hispania Informa (@HispaniaInfo) December 16, 2025

Otro accidente vial: Excursión escolar terminó en tragedia

Lamentablemente, los accidentes vehiculares siguen ocurriendo. Un autobús escolar que regresaba de una excursión se precipitó a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 17 fallecidos y más de 10 heridos, en la comunidad de Bello, en Antioquia, en Colombia.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, cuando estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, regresaban de una excursión de cierre de curso a las playas del departamento caribeño de Sucre, donde habían celebrado su graduación.

Las autoridades no han determinado realmente lo que sucedió. Sin embargo, la hipótesis principal que han manejado es que el chofer del bus, de 27 años, sufrió un microsueño que, sumado a la hora y la oscuridad del sector en el que sucedió, desencadenó en la tragedia. Este dato sigue bajo materia de investigación y será confirmado o descartado conformen pasen las horas.

A esta hora, en Bello, Antioquia, se lleva a cabo una velatón por las 17 víctimas que dejó el accidente de tránsito de un bus en el que viajaba un grupo de estudiantes del grado once.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DabZ47vrWS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 15, 2025

Es así como una vez más un incidente vehicular genera preocupación a nivel internacional. Esta vez en Panamá, la colisión de dos buses dejó un saldo preliminar de al menos 28 heridos en el Puente de Las Américas, este 16 de diciembre.