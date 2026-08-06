Excompañero de Renato Tapia bate todos los récords: Real Madrid cierra el fichaje más caro de su historia

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid volvió a captar la atención del mercado internacional al confirmar la incorporación del extremo marfileño Yan Diomande, quien pasó a convertirse en la contratación más elevada en la historia del club.

El atacante, que coincidió con Renato Tapia durante su etapa en Leganés, dejó atrás las cifras desembolsadas anteriormente por futbolistas como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Jude Bellingham.

Inversión récord

La transferencia se cerró por 125 millones de euros garantizados, monto que podría ascender hasta los 140 millones mediante bonos por objetivos. De esta manera, el conjunto madridista estableció una nueva marca en su historial de fichajes.

Superó las inversiones realizadas por Cristiano Ronaldo en 2009 y Jude Bellingham en 2023. La directiva, encabezada por Florentino Pérez, volvió a apostar por un talento con gran proyección para fortalecer el plantel.

Vínculo con el peruano Tapia

Antes de dar el salto a uno de los clubes más importantes del planeta, Diomande defendió la camiseta de Leganés en la temporada 2024-25, donde compartió vestuario con nuestro compatriota Renato Tapia.

Mientras el seleccionado nacional era una pieza habitual en el esquema del equipo, el joven marfileño empezaba a notarse gracias a su desequilibrio ofensivo, registrando dos anotaciones y una asistencia en sus primeras diez presentaciones oficiales.

Renato Tapia y Yan Diomande coincidieron en el Leganés en la temporada 2024-25

Promesa consolidada

Con apenas 19 años, el atacante brilló posteriormente en el RB Leipzig y reafirmó su crecimiento durante el Mundial 2026 con la selección de Costa de Marfil. Sus sobresalientes actuaciones despertaron el interés de varios gigantes europeos, aunque finalmente fue el Real Madrid el que aseguró su incorporación con un contrato vigente hasta 2033.

Gracias a su velocidad, habilidad para el uno contra uno y versatilidad en el frente de ataque, Diomande es considerado una de las principales apuestas del club para liderar el futuro junto a figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Yan Diamonde anotó 13 goles en 36 partido con el RB Leipzig

El Real Madrid volvió a acaparar los reflectores del mercado mundial tras oficializar el fichaje del extremo marfileño Yan Diomande, quien se convirtió en la adquisición más costosa de la historia de la institución.

El delantero, que compartió equipo con Renato Tapia durante su paso por Leganés, superó los montos que el club había invertido anteriormente por figuras como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Jude Bellingham.