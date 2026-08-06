Muere exchico reality a los 37 años durante grabación de comercial: autoridades investigan las causas

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El modelo, fotógrafo e influencer de 37 años falleció tras sufrir un accidente durante la grabación de un comercial de autos en Italia. El hecho ocurrió en una zona montañosa cercana al Lago Mayor, donde perdió el control del vehículo utilizado para la producción.

Accidente ocurrió mientras grababa un comercial de vehículos deportivos

Manoel Machinek murió el 30 de julio mientras participaba en la filmación de un anuncio publicitario de automóviles en la zona de Mottarone. Durante la producción, el modelo conducía un Porsche 993 RS, vehículo utilizado para la grabación del comercial.

El automóvil salió de la carretera en una curva y terminó cayendo por una pendiente hasta impactar contra un árbol. Tras el incidente, los equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron salvarle la vida, pero las heridas ocasionadas por el impacto fueron mortales.

⚫🕊️ MODELO PIERDE LA VIDA DURANTE GRABACIÓN DE COMERCIAL 🕊️⚫



Manoel "Mano" Machinek, modelo, fotógrafo y figura de reality shows, falleció a los 37 años tras sufrir un accidente de tránsito mientras grababa un comercial en una zona montañosa del norte de Italia. Las... pic.twitter.com/klNtnUey7m — Nuestro Diario (@NuestroDiario) August 6, 2026

Las autoridades iniciaron una investigación para conocer con precisión que ocurrió antes del choque. Hasta el momento, no se ha confirmado si el accidente estuvo relacionado con una falla del vehículo, las condiciones de la vía o algún otro motivo.

El hecho ocurrió durante la producción de autos deportivos, un ámbito que formaba parte de la imagen pública de Machinek. El modelo era reconocido por compartir fotografías y videos relacionados con vehículos de alta gama y experiencias de conducción.

La grabación del comercial se realizaba en un escenario de montaña, una zona conocida por sus rutas con curvas y paisajes alrededor del Lago Mayor. Los investigadores trabajan para reconstruir los últimos momentos antes del accidente y determinar la causa exacta.

Así quedó el vehículo.

María Maksimovic confirmó la muerte del modelo en redes sociales

La pareja del actor, María Maksimovic, confirmó la noticia de su fallecimiento mediante una publicación en redes sociales. En su mensaje recordó la conexión que tenía el modelo con los automóviles y la conducción, actividades que formaban parte de sus intereses personales.

"Murió haciendo lo que amaba", expresó su pareja.

Manoel Machinek alcanzó en Europa por su participación en el reality austriaco Forsthaus Rampensau, donde apareció junto a su pareja, María Maksimovic. También tuvo presencia como modelo, fotógrafo y creado de contenido relacionado con el estilo de vida y los autos deportivos.

El fallecimiento del influencer generó mensajes de despedida entre personas cercanas y seguidores que conocían su trabajo. Sus publicaciones en redes sociales estaban enfocadas principalmente en vehículos, fotografía y momentos relacionados con su carrera profesional.