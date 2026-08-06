Presentan proyecto para sancionar uso de inteligencia artificial en creación de imágenes sexuales no consentidas

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el avance de la violencia sexual digital en la región, donde ya se han registrado casos de estudiantes vulneradas por la manipulación de sus fotos con inteligencia artificial, el Congreso peruano recibió un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para sancionar estas prácticas.

La iniciativa surge como una medida preventiva, en un contexto en el que organismos internacionales advierten que el fenómeno se expande rápidamente en Sudamérica.

Detalles del proyecto

El Proyecto de Ley N.º 00006-2026-2031-CD plantea la creación de figuras penales específicas que castiguen la generación y difusión de imágenes sexuales falsas mediante tecnologías digitales. El texto subraya que estas conductas constituyen una forma de violencia sexual que, aunque no implique contacto físico, ocasiona graves daños psicológicos, sociales y reputacionales en las víctimas.

La propuesta busca reforzar la protección de la dignidad humana, la intimidad, la propia imagen y la libertad sexual, reconociendo que el marco legal actual presenta vacíos frente a la manipulación digital de contenido íntimo. El proyecto fue impulsado por la diputada Arminta Valencia, Marleny Bibiana, con el respaldo de parlamentarios como Bernardino Jair Buitrón Martínez, Freshman Holguín Loaiza y Manrique Olivera, entre otros.

Motivación y antecedentes

Investigaciones académicas ya habían advertido sobre la necesidad de un marco normativo integral, concluyendo que las sanciones actuales son insuficientes frente al daño que generan los deepfakes sexuales, y proponiendo que se reconozca la "dignidad digital" como un bien jurídico protegido.

Asimismo, un del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicado en mayo de este año reveló que casi la mitad de adolescentes en el país ha enfrentado situaciones de riesgo digital, lo que anticipa la vulnerabilidad frente a estas prácticas.

Casos de manipulación con IA se han extendido por el continente.

Extensión en Sudamérica

El proyecto se presenta en un contexto regional alarmante. En Colombia, UNICEF alertó en 2025 que 1 de cada 25 estudiantes había sido víctima de manipulación digital de sus fotos, con imágenes sexualizadas creadas mediante IA. Estos casos muestran cómo la violencia sexual digital ya afecta directamente a menores en entornos escolares, generando presión para que los gobiernos legislen.

La propuesta legislativa peruana buscaría adelantarse a un fenómeno que ya se expande en Sudamérica y que amenaza con instalarse en el país. La tipificación de la violencia sexual digital mediante inteligencia artificial no solo pretende sancionar a los responsables, sino también prevenir la normalización de estas prácticas en entornos escolares y sociales.

La discusión parlamentaria será clave para definir si Perú logra contar con un marco legal capaz de enfrentar uno de los desafíos más complejos de la era digital.