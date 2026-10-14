Lima estrena marca turística con una tapada limeña y colores que buscan conquistar visitantes

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Metropolitana ya cuenta con una marca turística propia. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó esta identidad visual mediante el Decreto de Alcaldía N.° 010, publicado el 8 de octubre en el diario oficial El Peruano, con el propósito de fortalecer la promoción de la capital y diferenciar su oferta frente a otros destinos turísticos.

El diseño destaca por la combinación de cuatro colores, una base de rayos y la incorporación de una figura representativa de la historia limeña. La iniciativa forma parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030, que establece una hoja de ruta para impulsar la actividad turística en la ciudad.

La aprobación de esta identidad también contempla el inicio de los procedimientos necesarios para protegerla legalmente ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

¿Cómo es el nuevo logo turístico de Lima?

La propuesta gráfica presenta la palabra "Lima" con letras de diferentes colores. La letra "L" aparece en tono lila, la "m" en azul y la "a" en rojo, mientras que la letra "i" es reemplazada por el perfil de una tapada limeña, personaje característico de la historia social de la capital.

En la parte inferior, el diseño incorpora una composición de rayos azules, amarillos y verdes. Aunque estos elementos forman parte de la identidad visual, el decreto de alcaldía no detalla oficialmente el significado de cada tonalidad ni de los componentes gráficos.

La presencia de la tapada limeña remite a una figura histórica asociada con la época virreinal y los primeros años de la República. Estas mujeres eran reconocidas por vestir saya y manto, prendas que cubrían gran parte de su rostro y que formaron parte de las costumbres sociales de Lima entre los siglos XVII y XIX.

De esta manera, la marca combina referencias históricas con una presentación gráfica contemporánea para representar a la ciudad ante potenciales visitantes.

¿Para qué servirá la marca turística de Lima?

La nueva identidad se enmarca en el Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030, instrumento que busca consolidar a la capital como un destino competitivo, accesible, sostenible y seguro.

Según la planificación municipal, la estrategia contempla diversificar la oferta turística, mejorar la infraestructura y los servicios, fortalecer la seguridad de los visitantes, promover la formalización de los prestadores y desarrollar herramientas digitales para difundir los atractivos de la ciudad.

El plan también comprende una zona de desarrollo turístico integrada por 35 distritos, con 183 atractivos y 12 productos turísticos identificados. La propuesta abarca actividades históricas, culturales, gastronómicas, de naturaleza y vinculadas con eventos y convenciones.

Por su parte, la Subgerencia de Turismo deberá gestionar la protección y el registro de la marca ante Indecopi. Esto significa que su aprobación municipal no garantiza automáticamente que el distintivo ya cuente con protección registral: la entidad competente tendrá que evaluar la solicitud correspondiente.

La marca turística "Lima Metropolitana" busca reunir elementos históricos y visuales en una identidad común para promocionar la capital. Su alcance dependerá de cómo se incorpore a las campañas y estrategias de difusión, así como del avance de su registro y de las medidas previstas para fortalecer los servicios turísticos de la ciudad.