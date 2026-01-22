Lima, Trujillo y Arequipa se encuentran entre las ciudades con mayor tráfico vehicular del mundo, según ranking internacional

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú, Alberto Morisaki, señaló que, según el reciente ranking de la firma TomTom, Lima, Trujillo y Arequipa figuran entre las ciudades con mayor tráfico vehicular del mundo.

Ranking de 500 ciudades

En entrevista con Jesús Verde en Exitosa Te Escucha, Morisaki indicó que se trata de un listado de 500 ciudades a nivel mundial que evalúa la congestión, el tiempo de viaje, la velocidad en las ciudades: "Se basa en en datos de 3. 5 billones de kilómetros en viajes a nivel mundial".

Según indicó, la información permite que los gobiernos, diseñen estrategias para mitigar la congestión vehicular en las diferentes ciudades del mundo.

"Lima aparece en la quinta ubicación a nivel mundial, pero en realidad no solamente Lima aparece en los primeros lugares. Si uno ve el ranking, Trujillo aparece en la décima ubicación y Arequipa aparece también en la decimo tercera ubicación. Con una velocidad de 17 kilómetros promedio en Lima y con esa velocidad tu recorres en aproximadamente en 15 minutos algo de 4.3 kilómetros", reveló.

Hasta el 2024 se tomaba 33 minutos, 12 segundos en recorrer 10 kilómetros, pero en la actualidad el mismo recorrido tarda 35 minutos, lo que demuestra que en lugar de mejorar ha empeorado en otro nivel.

"La velocidad promedio en Lima es cerca de 17 km/h, en Trujillo es menos de 18 km/h y Arequipa 18 km/h. Pero si tu comparas eso con la velocidad del 2024, vez que incluso la velocidad se ha reducido", indicó.

Cabe señalar que, solo en Sudamerica, Lima se encuentra en el segundo puesto, Trujillo en el tercero y Arequipa en el cuarto, lo que demuestra que son las ciudades más congestionadas de la región.

Perú y el transporte público

El experto detalló que la congestión no tiene nada que ver con la cantidad de vehículos que se tiene en la ciudad, pues en el caso de México que tiene más vehículos, su tráfico es menor. Sumado a ello, muchas ciudades superan a las ciudades del Perú en cuanto al transporte articulado comparado a otras ciudades de la región.

Además, hay que resaltar que, según este ranking los peruanos han perdido en el tráfico más de 8 días con 3 horas, lo que equivale a 195 horas. Pero no solo se pierde tiempo, sino también dinero, pues se pierden 20 mil millones de soles, pues el tiempo perdido podría ser usado en producción.

